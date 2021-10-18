Простые шаги к фигуре мечты: нутрициолог рассказала, как завязать с перееданиями

Очень часто на пути к фигуре мечты нас подстерегают вовсе не бургеры и булочки, а их количество. Как перестать переедать и почему так сложно отказаться от лишней порции?
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram назвала, какие факторы мешают питаться с разумной умеренностью.
Важно также, какую еду выбирать ежедневно (фото: instagram.com/annamakarova25)
Что делать: придерживатся режима питания.
Что делать: вводить в свой рацион полезные продукты, важно, чтобы они составляли основу содержимого холодильника.
Хроническая усталость и головные боли: диетолог назвала явные признаки нехватки железа
Что делать: важно употреблят полноценные белки, овощи, цельнозерновой хлеб.
Что делать: отказаться от подобных диет.
Что делать: интуитивно понять свою норму и контролировать порции при уже возникшей проблеме лишнего веса довольно трудно, но реально. Если слепо верить позывам своего организма, можно и тягу к алкоголю посчитать за реальную необходимость, что, конечно, является заблуждением. Поэтому, чтобы выявить проблему переедания, связанную с вышеперечисленными факторами, лучше всего обратиться к специалисту по питанию.
Раньше нутрициолог назвала семь главных источников железа, в продуктах, которые доступны каждому.