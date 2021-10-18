Прості кроки до фігури мрії: нутриціолог розповіла, як зав'язати з переїданнями

Дуже часто на шляху до фігури мрії нас підстерігають зовсім не бургери і булочки, а їх кількість. Як перестати переїдати і чому так складно відмовитися від зайвої порції?
Нутриціолог Анна Макарова в своєму Instagram назвала, які фактори заважають харчуватися з розумною помірністю.
Важливо також, яку їжу вибирати щодня (фото: instagram.com/annamakarova25)
Що робити: притримуватися режиму харчування.
Що робити: вводити в свій раціон корисні продукти, важливо, щоб вони становили основу вмісту холодильника.
Хронічна втома і головні болі: дієтолог назвала явні ознаки нестачі заліза
Що робити: важливо вживати повноцінні білки, овочі, цільнозерновий хліб.
Що робити: відмовитися від подібних дієт.
Що робити: інтуїтивно зрозуміти свою норму і контролювати порції при вже наявній проблемі зайвої ваги досить важко, але можливо. Якщо сліпо вірити позивам свого організму, можна і тягу до алкоголю порахувати за реальну необхідність, що, звичайно, є помилкою. Тому, щоб виявити проблему переїдання, пов'язану з перерахованими вище факторами, найкраще звернутися до фахівця з харчування.
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