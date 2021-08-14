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Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую

Автор: Татьяна Турчаникова

Все вы слышали, что защитные силы организма достаточно сильны от природы, чтобы уберечь нас от опасных болезней.

Но, скорее всего, мало кто задумывался о том, что самым главным рубежом защиты организма от бактерий и токсинов является слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника - и ее площадь у взрослого человека - вдумайтесь - равна теннисному корту.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.

Слизистая оболочка выстилает абсолютно все органы ЖКТ, отделяя внутреннюю среду организма от агрессивных факторов (пища, лекарства, бактерии, токсины, пищеварительные соки и т. п).

И если интенсивность таких факторов агрессии активная, то защитные силы ослабевают.

! К главным повреждающим факторам относятся: алкоголь, курение, неправильное питание, стресс, воспалительные заболевания, аллергены, ряд препаратов, ну, и нельзя сбрасывать со счетов возраст и наследственность.

Любимая многими еда, которая грозит здоровью всего организма (фото: pexels.com)

  • Чем нам это грозит? Это - начало начал всех проблем. Истончение слоя защитной слизи, расхождение клеток слизистой оболочки, которые в норме должны быть плотно сцеплены между собой, позволяет бактериям и токсинам проникать в подслизистый слой, где проходят кровеносные сосуды и нервные волокна, управляющие работой ЖКТ.
  • В результате, как минимум, может развиваться так называемое воспаление низкой интенсивности, когда явных язв или эрозий нет, а человек чувствует постоянный дискомфорт, боль, страдает от изжоги, повышенного газообразования, расстройства стула, тошноты, синдромома "встал и устал", всяческими дефицитами и тому подобное.

Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигреней

! Призываю, не доводите до воспаление слизистой - это прямая угроза здоровью всего организма.

Поэтому, друзья, завязывайте с "мусорным" питанием, полулежачим образом жизни и включайте в рацион продукты, способствующие восстановлению плотных контактов между клетками слизистой и нормализуют ее проницаемость, а также защищают слизистую и помогают улучшить работу ЖКТ.

Важно отметить, что любые воспалительные заболевания кишечника требуют немедленного лечения, а диета при заболеваниях ЖКТ является важнейшим дополнением к лечению.

Переключаемся на салатики, не дожидаясь проблем (фото: pexels.com)

От гастрита и угревой сыпи: нутрициолог назвала одно-единственное средство, которое стоит применить

Продукты, которые восстанавливают слизистую

  • Костный бульон

  • Куркума

  • Кокосовое масло
  • Масло кги
  • Зелень
  • Зеленые овощи
  • Льняное масло
  • Семена льна
  • Грецкие орехи
  • Рыба
  • Сок алоэ
  • Чечевица
  • Печеные яблоки

! Список продуктов, которые раздражают слизистую: сахар, острые специи, фасоль и горох, жареные продукты, жирные сорта мяса, консерванты, красители, ароматизаторы, соль, алкоголь, рафинированные продукты, продукты, которые вызывают индивидуальную непереносимость.

Раньше нутрициолог назвала, какие продукты можно есть всем аллергикам.

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