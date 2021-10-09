Раздражительность и выпадение волос: нутрициолог назвала элемент, которого явно не хватает организму

Многие связывают свою раздражительность, частое отсутствие настроения и даже выпадение волос или сухую кожу просто со сменой сезона, с приходом осени.

На самом деле причина может крыться в отсутствии нужных организму витаминов и элементов. Например, все выше перечисленное может говорить о том, что человеку не хватает цинка.