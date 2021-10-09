Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму

Багато хто пов'язує свою дратівливість, часту відсутність настрою і навіть випадання волосся або суху шкіру просто зі зміною сезону, з приходом осені.
Насправді причина може критися у відсутності потрібних організму вітамінів і елементів. Наприклад, все вище перераховане може говорити про те, що людині не вистачає цинку.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Наталія Нутрі. Вона дала список продуктів, багатих цинком.
Цинк - є різновидом металу - це незамінний елемент, присутній у вкрай малій кількості. Насправді, в малих кількостях цинк необхідний нашому організму кожен день.
Сприяє виробленню, росту і відновленню гормонів, з цієї причини навіть невеликий дефіцит цього елемента здатний підвищити ризик безпліддя і діабету.
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Дратівливість, низька кислотність, стомлюваність, втрата пам'яті, порушення сну, гіперактивність, зниження гостроти зору, втрата смакових відчуттів, виразки в роті, розлад нюху;
Зменшення маси тіла, схуднення, лускаті висипання на шкірі, вугри, фурункульоз, екзема, дерматит, псоріаз, трофічні виразки, погане загоєння ран, розшаровування нігтів, поява на них білих плям, тьмяний колір волосся;
Оптимум:
Дорослі і діти після 1 місяця життя
- 80-120 мкг / дл,
- 13-18, 35 мкмоль / л
М'ясо, печінка, риба і морепродукти (устриці, молюски, оселедець), зародки пшениці, бурий рис, овес, морква, горох, цибуля, шпинат, горіхи.
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