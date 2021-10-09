Дратівливість і випадання волосся: нутриціолог назвала елемент, якого явно не вистачає організму

Багато хто пов'язує свою дратівливість, часту відсутність настрою і навіть випадання волосся або суху шкіру просто зі зміною сезону, з приходом осені.

Насправді причина може критися у відсутності потрібних організму вітамінів і елементів. Наприклад, все вище перераховане може говорити про те, що людині не вистачає цинку.