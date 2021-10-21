Цукрове обличчя: нутриціолог назвала топ-5 способів уповільнити процес старіння

Напевно ви чули або читали про таке поняття, як "цукрове обличчя"? Простими словами, це коли цукор значно прискорює старіння шкіри - і обличчя втрачає молодий вигляд.

Принаймні, так пишуть в Інтернеті, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Але ось в авторитетних джерелах такого поняття я не зустріла. Тому вирішила познайомити вас з темою старіння і цукру.

Ми нікуди не сховаємося від старіння, це природний, фізіологічний процес. Старіє і наша шкіра. Вона стає більш сухою, тонкою, втрачає еластичність, стає жорсткішою, з'являються тонкі лінії і глибокі зморшки, змінюється колір обличчя.

Крім генетики, впливу ультрафіолету, харчування і окисного стресу причиною старіння вважається глікація (взаємодія цукрів з білками).

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Тема старіння постійно вивчається, але давно стало зрозуміло: цукор не веде ні до здоров'я, ні до молодості, ні до краси (фото: pexels.com)

Глікація, це складний процес в результаті якого з'являються кінцеві продукти глікації (КПГ). Накопичення КПГ було виявлено в багатьох частинах тіла, включаючи кров, стінки кровоносних судин, сітківку і кришталик ока, нирки, мозок, периферичні нерви, суглоби і шкіру.

Чому страждає шкіра? Справа в тому, що накопичення КПГ особливо помітно в структурах, які містять колаген.

Глікація змінює фізичні властивості шкіри, роблячи її більш жорсткою і менш еластичною. В результаті цієї реакції відбуваються: зшивання колагенових волокон шкіри, зшивання колагену і КПГ та інші зміни. Це заважає клітинам шкіри оновлюватися, змінює їх структуру і функції.

Зупинити цей процес не можна, але уповільнити - можна.

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Корисні солодощі (фото: pexels.com)

Як уповільнити процес старіння