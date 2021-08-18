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Что съесть, чтобы похудеть: диетолог назвала один-единственный продукт для хорошей фигуры

Автор: Татьяна Турчаникова

Что съесть, чтобы похудеть? Задача: выбрать продукты,максимально полезные и с минимумом калорий.

Диетолог и нутрициолог Марина Сергеева назвала в своем Instagram один-единственный продукт, который поможет пищеварению и способствует похудению.

Если вы решили, что пора бы скинуть пару лишних кило, замените ваш гарнир, к которому вы привыкли (макароны, картофель) и на котором, скорее всего, набираете вес на кабачок. Да, на кабачок⠀⠀

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Кабачки спешат на помощь! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Этот овощ содержит: витамины А, В1, В2, С, РР, а также необходимые организму человека микро- и макроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, медь и марганец, железо, серу, молибден, титан, алюминий, фосфор и натрий.

- Калорийность: 24 ккал

- Белки 0,6 г

- Жиры 0,3 г

- Углеводы 4,6 г

Добавьте кабачки в рацион (фото: pexels.com)

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  • Пищевые волокна и клетчатка, присутствующие в составе продукта, обеспечивают активную помощь в обменных процессах, способствуют выведению ненужных шлаков и токсинов, стимулируют кишечник, спасают от запоров. Что съесть, чтобы быстро сходить в туалет, ответ: добавьте кабачки в рацион.

  • Кабачок способствует снижению уровня холестерина в крови, уменьшению отеков и снижению веса. Одним словом, куча пользы - и практически нет калорий!

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