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Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури

Автор: Тетяна Турчанікова

Що з'їсти, щоб схуднути? Завдання: вибрати продукти,максимально корисні і з мінімумом калорій.

Дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва назвала у своєму Instagram один-єдиний продукт, який допоможе травленню і сприяє схудненню.

Якщо ви вирішили, що пора б скинути пару зайвих кіло, замініть ваш гарнір, до якого ви звикли (макарони, картопля) і на якому, швидше за все, набираєте вагу на кабачок. Так, на кабачок ⠀ ⠀

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Кабачки поспішають на допомогу! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

  • Цей овоч містить: вітаміни А, В1, В2, С, РР, а також необхідні організму людини мікро - і макроелементи: калій, кальцій, магній, цинк, мідь і марганець, залізо, сірку, молібден, титан, алюміній, фосфор і натрій.

- Калорійність: 24 ккал

- Білки 0,6 г

- Жири 0,3 г

- Вуглеводи 4,6 г

Додайте кабачки в раціон (фото: pexels.com)

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  • Харчові волокна і клітковина, присутні в складі продукту, забезпечують активну допомогу в обмінних процесах, сприяють виведенню непотрібних шлаків і токсинів, стимулюють кишечник, рятують від запорів. Що з'їсти, щоб швидко сходити в туалет, відповідь: додайте кабачки в раціон.

  • Кабачок сприяє зниженню рівня холестерину в крові, зменшенню набряків і зниженню ваги. Одним словом, купа користі - і практично немає калорій!

Раніше нутриціолог розповіла, як легко відновити селезінку.

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