Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури

Що з'їсти, щоб схуднути? Завдання: вибрати продукти,максимально корисні і з мінімумом калорій.
Дієтолог і нутриціолог Марина Сергєєва назвала у своєму Instagram один-єдиний продукт, який допоможе травленню і сприяє схудненню.
Якщо ви вирішили, що пора б скинути пару зайвих кіло, замініть ваш гарнір, до якого ви звикли (макарони, картопля) і на якому, швидше за все, набираєте вагу на кабачок. Так, на кабачок ⠀ ⠀
Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову
- Калорійність: 24 ккал
- Білки 0,6 г
- Жири 0,3 г
- Вуглеводи 4,6 г
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Харчові волокна і клітковина, присутні в складі продукту, забезпечують активну допомогу в обмінних процесах, сприяють виведенню непотрібних шлаків і токсинів, стимулюють кишечник, рятують від запорів. Що з'їсти, щоб швидко сходити в туалет, відповідь: додайте кабачки в раціон.
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