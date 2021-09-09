И школьникам, и их родителям: врач назвала топ-3 незаменимых помощника для нервной системы



Спокойные нервы и у мамы, и у сына (фото: pexels.com)⠀

Топ-3 незаменимых помощника для нервной системы

Магний - нормализует сон, снижает раздражительность, тревожность и повышенную утомляемость. Если у ребенка синдром гиперактивности, магний - в помощь. Лецитин - фосфолипид, обеспечивает устойчивую работу нервной системы, улучшает работу мозга, дает энергию. Пчелиная пыльца - содержит практически все важнейшие жизненно необходимые компоненты: 18 аминокислот, витамины, 46 биоэлементов, ферменты. Пыльца повышает физическую выносливость, оказывает поддержку иммунной и нервной системе.

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Добавьте к этой "группе поддержки" здоровый сон, физическую активность - и ваш ребенок будет с удовольствием ходить в школу и показывать высокие результаты.

Эти же добавки очень рекомендую тревожным родителям. Принимайте магний, лецитин и пчелиную пыльцу вместе с ребенком - и в вашей семье будет покой и взаимопонимание.