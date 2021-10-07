Даже от сладкого и нехватки сна: врач назвала неожиданные причины появления герпеса

Зудящие пузырьки и труднозаживающие ранки в районе рта - всем знакомые проявления герпеса. Но на самом деле семейство вирусов герпеса включает 9 видов, самые известные из которых:
- простой герпес (та самая "простуда" на губах)
- генитальный
- ветряная оспа
- вирус Эпштейн-Барр
- цитомегаловирус
Все они связаны с поражением иммунной системы и могут провоцировать возникновение аутоиммунных заболеваний.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева. Чтобы избавиться от герпеса, важно следить за состоянием всего организма, подчеркнула она.
Герпес передается от взрослого к ребенку через поцелуи и уже к 5 годам определяется у половины детей. После 16 лет вирус простого герпеса обнаруживается у 80-90 % населения.
Чтобы не прятать вирус под маской, важно укреплять иммунитет (фото: pexels.com)
Он может проникать в любые органы и системы. Наиболее часто высыпания появляются на коже, слизистых оболочках лица и половых органах, независимо от сезонности.
Причиной рецидивирующих высыпаний может стать все, что снижает иммунитет:
Когда герпес обостряется постоянно в определенной зоне, есть вероятность, что необходимо искать хронический очаг воспаления в той же системе лимфоузлов. Если это рот или нос - проверить лор-органы, если бедра, тело - кишечник и органы малого таза.
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Герпетическая инфекция требует привлечения всех защитных сил организма и потребность в антиоксидантных свойствах этих микронутриентов возрастает.
Это важный момент, т. к. вирусы находятся в постоянном взаимодействием с другими представителями нашего "внутреннего мира": бактериями, грибами, паразитами и простейшими. Если представители этих групп вас не беспокоят, значит, между ними есть баланс. Невозможно эффективно пролечить герпес без коррекции микробиома.
Вирус герпеса размножается, создавая новые клетки из аминокислот. Он использует для этих целей аргинин. Но если обеспечить организм достаточным количеством лизина, вирус будет использовать его, так как у этих аминокислот химическая формула очень похожа. Однако клетки, созданные из лизина, нежизнеспособны и не дадут герпесу размножаться.
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