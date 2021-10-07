Даже от сладкого и нехватки сна: врач назвала неожиданные причины появления герпеса

Герпес передается от взрослого к ребенку через поцелуи и уже к 5 годам определяется у половины детей. После 16 лет вирус простого герпеса обнаруживается у 80-90 % населения.



Чтобы не прятать вирус под маской, важно укреплять иммунитет (фото: pexels.com)

Он может проникать в любые органы и системы. Наиболее часто высыпания появляются на коже, слизистых оболочках лица и половых органах, независимо от сезонности.

Причиной рецидивирующих высыпаний может стать все, что снижает иммунитет:

Стресс

Травма

Дефицит сна

Переутомление

Переедание или недоедание

Переохлаждение или перегрев

Простуда

Ударная доза сладкого

Алкоголь или другая интоксикация

Когда герпес обостряется постоянно в определенной зоне, есть вероятность, что необходимо искать хронический очаг воспаления в той же системе лимфоузлов. Если это рот или нос - проверить лор-органы, если бедра, тело - кишечник и органы малого таза.

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Чтобы вирус не проявлялся, нужно следить за чистотой кишечника и укреплять иммунитет (фото: pexels.com)

Дефицит вит С, Е и цинка.

Герпетическая инфекция требует привлечения всех защитных сил организма и потребность в антиоксидантных свойствах этих микронутриентов возрастает.

Нарушение микробиома кишечника.

Это важный момент, т. к. вирусы находятся в постоянном взаимодействием с другими представителями нашего "внутреннего мира": бактериями, грибами, паразитами и простейшими. Если представители этих групп вас не беспокоят, значит, между ними есть баланс. Невозможно эффективно пролечить герпес без коррекции микробиома.

Питание с избытком аргинина и нехваткой лизина.

Вирус герпеса размножается, создавая новые клетки из аминокислот. Он использует для этих целей аргинин. Но если обеспечить организм достаточным количеством лизина, вирус будет использовать его, так как у этих аминокислот химическая формула очень похожа. Однако клетки, созданные из лизина, нежизнеспособны и не дадут герпесу размножаться.