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Навіть від солодкого і нестачі сну: лікар назвала несподівані причини появи герпесу

Автор: Тетяна Турчанікова

Сверблячі бульбашки і важкозаживаючі ранки в районі рота - всім знайомі прояви герпесу. Але насправді сімейство вірусів герпесу включає 9 видів, найвідоміші з яких:

- простий герпес (та сама "застуда" на губах)

- геніальний

- вітряна віспа

- вірус Епштейн-Барр

- цитомегаловірус

Всі вони пов'язані з ураженням імунної системи і можуть провокувати виникнення аутоімунних захворювань.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Щоб позбутися герпесу, важливо слідкувати за станом всього організму, підкреслила вона.

Герпес передається від дорослого до дитини через поцілунки і вже до 5 років визначається у половини дітей. Після 16 років вірус простого герпесу виявляється у 80-90% населення.


Щоб не ховати вірус під маскою, важливо зміцнювати імунітет (фото: pexels.com)

Він може проникати в будь-які органи і системи. Найбільш часто висипання з'являються на шкірі, слизових оболонках обличчя і статевих органах, незалежно від сезонності.

Причиною рецидивуючих висипань може стати все, що знижує імунітет:

  • Стрес
  • Травма
  • Дефіцит сну
  • Перевтома
  • Переїдання або недоїдання
  • Переохолодження або перегрів
  • Застуда
  • Ударна доза солодкого
  • Алкоголь або інша інтоксикація

Коли герпес загострюється постійно в певній зоні, є ймовірність, що необхідно шукати хронічний вогнище запалення в тій же системі лімфовузлів. Якщо це рот або ніс - перевірити лор-органи, якщо стегна, тіло - кишечник і органи малого таза.

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Щоб вірус не проявлявся, потрібно стежити за чистотою кишечника і зміцнювати імунітет (фото: pexels.com)

  • Дефіцит вітамінів С, Е і цинку.

Герпетична інфекція вимагає залучення всіх захисних сил організму і потреба в антиоксидантних властивостях цих мікронутрієнтів зростає.

  • Порушення мікробіома кишечника.

Це важливий момент, тому що віруси знаходяться в постійній взаємодією з іншими представниками нашого "внутрішнього світу": бактеріями, грибами, паразитами і найпростішими. Якщо представники цих груп вас не турбують, значить, між ними є баланс. Неможливо ефективно пролікувати герпес без корекції мікробіома.

  • Харчування з надлишком аргініну і нестачею лізину.

Вірус герпесу розмножується, створюючи нові клітини з амінокислот. Він використовує для цих цілей аргінін. Але якщо забезпечити організм достатньою кількістю лізину, вірус буде використовувати його, бо у цих амінокислот хімічна формула дуже схожа. Однак клітини, створені з лізину, нежиттєздатні і не дадуть герпесу розмножуватися.

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