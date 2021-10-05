Сохранить здоровье и молодость: диетолог рассказала, чем питаться после 40

Чем питаться после 40, чтобы сохранить здоровье, молодость и быть в ресурсе. Во-первых, питание должно быть чистым, сбалансированным и разнообразным.

Чистым, значит - не должно содержать красителей, усилителей вкуса, различных "е-шек". То есть, колбаса и различные полуфабрикаты - это не про красоту и молодость кожи и не про здоровье всего организма.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.