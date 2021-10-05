Сохранить здоровье и молодость: диетолог рассказала, чем питаться после 40

Чем питаться после 40, чтобы сохранить здоровье, молодость и быть в ресурсе. Во-первых, питание должно быть чистым, сбалансированным и разнообразным.
Чистым, значит - не должно содержать красителей, усилителей вкуса, различных "е-шек". То есть, колбаса и различные полуфабрикаты - это не про красоту и молодость кожи и не про здоровье всего организма.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.
Тема сохранения молодости и здоровья очень интересная. Современные исследования и стратегии в теме antiage дают нам все карты в руки. Вопрос только в том, чтобы все это делать. Конечно, спорт отсутствие вредных привычек будут хорошим в кладом в сохранение здоровья, а значит - и молодости.
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Хорошие, качественные, в идеале - фермерские, продукты - залог здоровья и долголетия.
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Питание должно быть сбалансировано в плане БЖУ следующим образом:
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