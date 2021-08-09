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Не спешите в аптеку: нутрициолог призналась, какая еда поможет от изжоги и паразитоза

Автор: Татьяна Турчаникова

Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума, и психики.

С помощью правильно подобранного набора продуктов можно восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина. Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Она назвала список продуктов, которые используются при различных недомоганиях.

Какие продукты помогут от какой болезни, список

  • Герпес - манго, мята
  • Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха
  • Цистит, пиелонефрит - клюква, брусника
  • Артрит - куркума, имбирь, сельдерей
  • Изжога - тыквенное масло
  • Ангина - свекла с натуральным уксусом
  • Отрыжка - вода с лимонным соком или натуральным уксусом
  • Газообразование - хурма, псиллиум, чай фенхель-кориандр-зира / тмин
  • Боль в горле - масло какао
  • Отеки - петрушка, клубника
  • Раздраженный желудок - клубника, кора скользкого вяза, живица
  • Отравление - вода с медом

Лечит суставы и защищает от вирусов: нутрициолог дала простой рецепт полезного напитка

Еда может стать лекарством (фото: pexels.com)

  • Паразитоз - тыквенные семечки, тыквенное масло, гвоздика, косточки папайи, чеснок
  • Либидо - льняное масло, мака
  • Укачивание - имбирь
  • Панкреатит - батат, стевия, тыквенное масло
  • Высокий холестерин - натуральный уксус + лецитин
  • Загиб желчного пузыря, застой желчи - сырые яйца, кукурузные рыльца
  • Поллиноз - крапива
  • Недостаток прогестерона - сало, сливочное масло

Вкусно, полезно и просто: нутрициолог рассказала, как легко приготовить арбузный сорбет

  • Боль во время месячных - гранаты / гранатовый сок, имбирный чай (начинайте пить за пару дней ДО)
  • Кашель - редька с медом
  • Насморк, заложенность носа - куриный бульон, хрен, имбирь, папайя
  • Несозревание яйцеклеток - гранаты (в некоторых случаях)
  • Жировики - натуральный уксус + ферменты + псиллиум
  • Язва желудка - сок белокочанной капусты

Раньше нутициолог назвала одно-единственное средство от гастрита и угревой сыпи.

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