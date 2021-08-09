Не спешите в аптеку: нутрициолог призналась, какая еда поможет от изжоги и паразитоза

Еда - это гораздо больше, чем просто источник энергии. Каждый продукт обладает своими особенными свойствами. С помощью продуктов можно корректировать состояния не только тела, но и ума, и психики.
С помощью правильно подобранного набора продуктов можно восстанавливаться даже от тех заболеваний, которые не лечит современная медицина. Кроме того, они работают с причиной и, зачастую, не обладают побочными эффектами при правильном использовании.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова. Она назвала список продуктов, которые используются при различных недомоганиях.
Какие продукты помогут от какой болезни, список
Герпес - манго, мята
Киста в щитовидной железе - настойка грецкого ореха
Цистит, пиелонефрит - клюква, брусника
Артрит - куркума, имбирь, сельдерей
Изжога - тыквенное масло
Ангина - свекла с натуральным уксусом
Отрыжка - вода с лимонным соком или натуральным уксусом