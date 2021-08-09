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Не поспішайте в аптеку: нутриціолог зізналася, яка їжа допоможе від печії і паразитозу

Автор: Тетяна Турчанікова

Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості. За допомогою продуктів можна коригувати стан не тільки тіла, але і розуму, і психіки.

За допомогою правильно підібраного набору продуктів можна відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина. Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. Вона назвала список продуктів, які використовуються при різних нездужаннях.

Які продукти допоможуть від якої хвороби, список

  • Герпес - манго, м'ята
  • Кіста в щитовидній залозі - настоянка волоського горіха
  • Цистит, пієлонефрит - журавлина, брусниця
  • Артрит - куркума, імбир, селера
  • Печія - гарбузове масло
  • Ангіна - буряк з натуральним оцтом
  • Відрижка - вода з лимонним соком або натуральним оцтом
  • Газоутворення - хурма, псілліум, чай фенхель-коріандр-зіра / кмин
  • Біль у горлі - масло какао
  • Набряки - петрушка, полуниця
  • Роздратований шлунок - полуниця, кора слизького в'яза, живиця
  • Отруєння-вода з медом

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Їжа може стати ліками (фото: pexels.com)

  • Паразитоз - гарбузове насіння, гарбузове масло, гвоздика, кісточки папайї, часник
  • Лібідо - лляна олія, мака
  • Заколисування - імбир
  • Панкреатит - батат, стевія, гарбузова олія
  • Високий холестерин - натуральний оцет + лецитин
  • Загин жовчного міхура, застій жовчі - сирі яйця, кукурудзяні рильця
  • Поліноз - кропива
  • Недолік прогестерону - сало, вершкове масло

Смачно, корисно і просто: нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

  • Біль під час місячних - гранати / гранатовий сік, імбирний чай (починайте пити за пару днів до)
  • Кашель - редька з медом
  • Нежить, закладеність носа - курячий бульйон, хрін, імбир, папайя
  • Несозреваніе яйцеклітин - гранати (в деяких випадках)
  • Жировики - натуральний оцет + ферменти + псілліум
  • Виразка шлунка - сік білокачанної капусти

Раніше нутіціолог назвала один-єдиний засіб від гастриту і вугрової висипки.

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