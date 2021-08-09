Не поспішайте в аптеку: нутриціолог зізналася, яка їжа допоможе від печії і паразитозу

Їжа - це набагато більше, ніж просто джерело енергії. Кожен продукт має свої особливі властивості. За допомогою продуктів можна коригувати стан не тільки тіла, але і розуму, і психіки.
За допомогою правильно підібраного набору продуктів можна відновлюватися навіть від тих захворювань, які не лікує сучасна медицина. Крім того, вони працюють з причиною і, найчастіше, не володіють побічними ефектами при правильному використанні.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Хуснутдінова. Вона назвала список продуктів, які використовуються при різних нездужаннях.
Які продукти допоможуть від якої хвороби, список
Герпес - манго, м'ята
Кіста в щитовидній залозі - настоянка волоського горіха
Цистит, пієлонефрит - журавлина, брусниця
Артрит - куркума, імбир, селера
Печія - гарбузове масло
Ангіна - буряк з натуральним оцтом
Відрижка - вода з лимонним соком або натуральним оцтом