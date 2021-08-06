Список антиоксидантов: нутрициолог назвала топ продуктов, которые продляют молодость

Что съесть, чтобы не просто насыться, а почистить организм и тем самым продлить молодость? Для этой цели подойдут продукты-антиоксиданты.
Они нужны для того, чтобы наши клетки не разрушались преждевременно. Если просто и не вдаваться в научные термины, то антиоксидантами называют вещества, способные замедлять окисление.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Попробую коротко пояснить. В недалеком 1954 году биогеронтолог Дэнам Харман пытался найти причину старения и обнаружил свободные радикалы.
Это такие типы высокореакционных метаболитов, которые естественным образом вырабатываются в нашем организме в результате нормального обмена веществ и производства энергии.
На сегодняшний день свободные радикалы связывают с более чем 60 различными заболеваниями.
И вот чтобы с нашим организмом ничего такого не случилось, в этот бой запускается армия воинов под названием антиоксиданты. Нет, они даже не воины, они являются донорами, точнее, донорами электронов.
Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени
От паразитов, вирусов и микробов: нутрициолог дала список антипаразитарных продуктов
Не уверена, что получилось коротко объяснить, но надеюсь понятно, что антиоксиданты нам крайне важны.
Раньше нутрициолог дала список продуктов для хорошей работы желчного пузыря.