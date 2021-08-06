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Список антиоксидантов: нутрициолог назвала топ продуктов, которые продляют молодость

Автор: Татьяна Турчаникова

Что съесть, чтобы не просто насыться, а почистить организм и тем самым продлить молодость? Для этой цели подойдут продукты-антиоксиданты.

Они нужны для того, чтобы наши клетки не разрушались преждевременно. Если просто и не вдаваться в научные термины, то антиоксидантами называют вещества, способные замедлять окисление.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.

Попробую коротко пояснить. В недалеком 1954 году биогеронтолог Дэнам Харман пытался найти причину старения и обнаружил свободные радикалы.

Это такие типы высокореакционных метаболитов, которые естественным образом вырабатываются в нашем организме в результате нормального обмена веществ и производства энергии.

  • То есть, это такой естественный биологический ответ на всякие экологические токсины (сигаретный дым, выхлопные газы, ультрафиолет, техногенные излучения, всякого рода воспаления и т. п.). Молекулы свободных радикалов как бы «неполноценные ребята», в них отсутствуют один или несколько электронов.
  • И вот эти "неполноценные" (неполные) молекулы атакуют другие молекулы, чтобы сделать себя "нормальными ребятами", то есть заменить свои недостающие части. И вот эти реакции называются"окисление", наше внутреннее "ржавление".
  • Такие реакции могут создать эффект "снежного кома": когда молекулы воруют друг у друга, каждая из них становится новым свободным радикалом, оставляя за собой следы биологической внутренней войны.

На сегодняшний день свободные радикалы связывают с более чем 60 различными заболеваниями.

И вот чтобы с нашим организмом ничего такого не случилось, в этот бой запускается армия воинов под названием антиоксиданты. Нет, они даже не воины, они являются донорами, точнее, донорами электронов.

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Грецкие орехи - источник здоровья и молодости (фото:pexels.com)

  • Они могут разорвать цепную реакцию свободных радикалов, жертвуя им свои электроны, но не превращаясь в них сами. И пока в наших организмах есть эти важные микроэлементы, он будет в состоянии противостоять старению, вызванному повседневным воздействием загрязняющих веществ.

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Не уверена, что получилось коротко объяснить, но надеюсь понятно, что антиоксиданты нам крайне важны.

Продукты-антиоксиданты, которые предотвращают повреждение клеток организма:

  • рыбий жир,
  • тыква,
  • хурма,
  • гранат,
  • батат,
  • орехи грецкие,
  • какао-бобы,
  • брусника.

Раньше нутрициолог дала список продуктов для хорошей работы желчного пузыря.

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