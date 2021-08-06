Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодість

Що з'їсти, щоб не просто наситися, а почистити організм і тим самим продовжити молодість? Для цієї мети підійдуть продукти-антиоксиданти.

Вони потрібні для того, щоб наші клітини не руйнувалися передчасно. Якщо просто і не вдаватися в наукові терміни, то антиоксидантами називають речовини, здатні сповільнювати окислення.