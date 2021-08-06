Список антиоксидантів: нутриціолог назвала топ продуктів, які продовжують молодість

Що з'їсти, щоб не просто наситися, а почистити організм і тим самим продовжити молодість? Для цієї мети підійдуть продукти-антиоксиданти.
Вони потрібні для того, щоб наші клітини не руйнувалися передчасно. Якщо просто і не вдаватися в наукові терміни, то антиоксидантами називають речовини, здатні сповільнювати окислення.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Анна Біоторіум.
Спробую коротко пояснити. У недалекому 1954 році біогеронтолог Денам Харман намагався знайти причину старіння і виявив вільні радикали.
Це такі типи високореакційних метаболітів, які природним чином виробляються в нашому організмі в результаті нормального обміну речовин і виробництва енергії.
На сьогоднішній день вільні радикали пов'язують з більш ніж 60 різними захворюваннями.
І ось щоб з нашим організмом нічого такого не сталося, в цей бій запускається армія воїнів під назвою антиоксиданти. Ні, вони навіть не воїни, вони є донорами, точніше, донорами електронів.
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Не впевнена, що вийшло коротко пояснити, але сподіваюся зрозуміло, що антиоксиданти нам вкрай важливі.
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