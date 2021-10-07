Срочно к врачу: диетолог назвала признаки паразитов у ребенка

Многие родители списывают вечную усталость ребенка, его отказ от еды или тошноту по утрам на "чем-то отравился, перенапрягся, отдохнет - пройдет" и не ведут его к врачу. Но все перечисленные симптомы могут говорить, что у малыша завелись паразиты - и его нужно лечить.
Диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала самые распространенные проблемы со здоровьем детей, с которыми приходится сталкиваться родителям. Не только паразитоз.
Если узнаете в этих симптомах своего ребенка, очень рекомендую не пускать этот процесс на самотек. Вот как должен выглядеть здоровый ребенок: активный, с хорошим аппетитом, ест все необходимое растущему организму. Как заряженная батарейка, одним словом.
Все перечисленные симптомы можно смело примерять и ко взрослому человеку. Есть что-то похожее? Значит, есть повод задуматься о здоровье.
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1. Если ваш ребенок отказывается от какой-то еды, например, мяса, яиц, рыбы (чаще это животные белки и жиры) - это может значит, что организм не может усвоить эти продукты.
2. Если утром тошнит. Скорее всего, это перегиб желчного пузыря - и желчь забрасывается в желудок.
3. Аллергия - причины две: дефицит ферментов поджелудочной железы и паразиты.
4. Гиперактивность, дефицит внимания или, наоборот, вялость и апатичность - это признаки паразитозов. Часто болеет ребенок - паразиты.
В моей практике были и есть детки с аутизмом, эпилепсией. И мы вместе с родителями видим, как меняется состояние ребенка после хорошей противопаразитарной программы. Это совершенно другой ребенок.
Очень надеюсь, что я донесла до вас главную мысль: забота о здоровье наших детей - только наша забота.
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