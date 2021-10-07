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Терміново до лікаря: дієтолог назвала ознаки паразитів у дитини

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато батьків списують вічну втому дитини, її відмову від їжі або нудоту вранці на "чимось отруївся, перенапружився, відпочине - пройде" і не ведуть його до лікаря. Але всі перераховані симптоми можуть говорити, що у малюка завелися паразити - і його потрібно лікувати.

Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram назвала найпоширеніші проблеми зі здоров'ям дітей, з якими доводиться стикатися батькам. Не лише паразитоз.

Хочеться розуміти свою дитину з народження (фото: instagram.com/hoskelsa)

Симптоми, які говорять, що дитині пора до лікаря

  • погано їсть, тягне на солодке і борошняне, відстає в розвитку, дефіцит маси тіла. Або їсть багато, невгамовний апетит, набирає вагу, ожиріння
  • у харчуванні вибаглива, відмовляється від м'яса, риби, жирних продуктів
  • не їсть вранці, тому що нудить. Нудити може і протягом дня. Часто скаржиться на біль у животі
  • часто хворіє: ГРЗ, ГРВІ, ангіни, тонзиліти, броніхіти. Хворіє важко і довго. Запалюються лімфовузли
  • алергія: харчова, на рослини, на кішку і т. д. дерматити, псоріаз
  • важко навчається, синдром гіперактивності або, навпаки, дитина млява і апатична, швидко втомлюється

Якщо впізнаєте в цих симптомах свою дитину, дуже рекомендую не пускати цей процес. Ось як повинна виглядати здорова дитина: активна, з хорошим апетитом, їсть все необхідне зростаючому організму. Як заряджена батарейка, одним словом.

Діти "за замовчуванням" веселі та активні (фото: pexels.com)

Всі перераховані симптоми можна сміливо приміряти і до дорослої людини. Є щось схоже? Значить, є привід задуматися про здоров'я.

Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

Діти та харчування: що повинно вас насторожити

1. Якщо ваша дитина відмовляється від якоїсь їжі, наприклад, м'яса, яєць, риби (частіше це тваринні білки і жири) - це може значить, що організм не може засвоїти ці продукти.

  • Тут питання до кислотності шлункового соку, до роботи залози, до жовчного міхура. Якщо тут є проблеми, ви ніколи не змусите дитину їсти м'ясо. Їй буде від нього погано. Це перша причина тяги до солодкого (вуглеводів). Їсти щось треба, а вуглеводи засвоюються легко. Але це не шлях до здоров'я.

2. Якщо вранці нудить. Швидше за все, це перегин жовчного міхура - і жовч закидається в шлунок.

  • Цей процес не можна запускати. У перспективі - гастрит, ерозії і виразка шлунка.

3. Алергія - причини дві: дефіцит ферментів підшлункової залози і паразити.

  • Так працює наш імунітет. Гістамін виробляється на чужорідні білки: паразитів і незасвоєний білок.

4. Гіперактивність, дефіцит уваги або, навпаки, млявість і апатичність - це ознаки паразитозів. Часто хворіє дитина - паразити.

  • Багато хто до цих пір думає, що паразити - це щось з області фантастики, то настійно рекомендую переглянути свої погляди. Паразити настільки згубно впливають на дитячий організм, що мало не здасться.

У моїй практиці були і є дітки з аутизмом, епілепсією. І ми разом з батьками бачимо, як змінюється стан дитини після хорошої протипаразитарної програми. Це зовсім інша дитина.

Дуже сподіваюся, що я донесла до вас головну думку: турбота про здоров'я наших дітей - тільки наша турбота.

Раніше дієтолог розповіла, як харчуватися жінкам після 40 років, щоб зберегти здоров'я, красу і молодість.

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