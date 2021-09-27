UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стимулирует желчеотток: нутрициолог назвала главный продукт для нормализации пищеварения

Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы нормализовать уровень сахара и наладить желчеотток, нужен один простой продукт: натуральный укус. Этот продукт также - ключевой для нормализации пищеварения.

Максимально полезен цельный непастеризованный укус, рассказала в своем Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.

Такой уксус мутный, непрозрачный, содержит частицы уксусной матки - слизистой субстанции, содержащей колонии полезных бактерий, которые и отличают цельный уксус от обычного "прозрачного" (фильтрованного).


Яблоко или яблочный уксус - все равно полезно (фото: pexels.com)

Именно такой уксус является пробиотиком, способствует росту здоровых бактерий, помогает бороться с ростом патогенов и плесневыми грибами в кишечнике, содержит пищеварительные ферменты.

Натуральный уксус производят путем естественного брожения без добавления химических кислот. Для производства такого уксуса подходят только необработанные химией для транспортировки и хранения фрукты и ягоды! Из обработанных продуктов уксус естественным способом не получается.

У уксуса много положительных влияний на организм (фото: pexels.com)

Натуральный укус: полезные свойства

  • Повышает кислотность желудочного сока, а значит, улучшает усвоение белка, стимулирует желчеотток

  • Нормализует уровень сахара в крови, помогает поддерживать здоровые ответы инсулина после еды

  • Помогает лучше переваривать пищу
  • Снижает артериальное давление
  • Здоровье кишечника
  • Способствует росту здоровых бактерий и помогает бороться с ростом патогенов

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

Как принимать:

употреблять столовую ложку уксуса в день

  1. до еды - разбавлять в стакане теплой воды и пить (лучше через трубочку)
  2. мариновать любые продукты, добавлять уксус в салаты и гарниры

Противопоказания:

  • эрозийный гастрит
  • язвенная болезнь
  • повышенная кислотность
  • если пить уксус без трубочки, могут желтеть зубы и повышаться чувствительность
  • постоянное употребление уксуса может снижать калий

Раньше нутрциолог рассказала, как уберечься от вирусов осенью.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда