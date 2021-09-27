Стимулирует желчеотток: нутрициолог назвала главный продукт для нормализации пищеварения

Такой уксус мутный, непрозрачный, содержит частицы уксусной матки - слизистой субстанции, содержащей колонии полезных бактерий, которые и отличают цельный уксус от обычного "прозрачного" (фильтрованного).



Яблоко или яблочный уксус - все равно полезно (фото: pexels.com)

Именно такой уксус является пробиотиком, способствует росту здоровых бактерий, помогает бороться с ростом патогенов и плесневыми грибами в кишечнике, содержит пищеварительные ферменты.

Натуральный уксус производят путем естественного брожения без добавления химических кислот. Для производства такого уксуса подходят только необработанные химией для транспортировки и хранения фрукты и ягоды! Из обработанных продуктов уксус естественным способом не получается.

У уксуса много положительных влияний на организм (фото: pexels.com)

Натуральный укус: полезные свойства

Повышает кислотность желудочного сока, а значит, улучшает усвоение белка, стимулирует желчеотток

Нормализует уровень сахара в крови, помогает поддерживать здоровые ответы инсулина после еды

Помогает лучше переваривать пищу

Снижает артериальное давление

Здоровье кишечника

Способствует росту здоровых бактерий и помогает бороться с ростом патогенов

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Как принимать:

употреблять столовую ложку уксуса в день

до еды - разбавлять в стакане теплой воды и пить (лучше через трубочку) мариновать любые продукты, добавлять уксус в салаты и гарниры

Противопоказания: