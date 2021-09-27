Стимулює жовчовідтік: нутриціолог назвала головний продукт для нормалізації травлення

Такий оцет каламутний, непрозорий, містить частинки оцтової матки - слизової субстанції, що містить колонії корисних бактерій, які і відрізняють цілісний оцет від звичайного "прозорого" (фільтрованого).



Яблуко або яблучний оцет - все одно корисно (фото: pexels.com)

Саме такий оцет є пробіотиком, сприяє зростанню здорових бактерій, допомагає боротися з ростом патогенів і пліснявими грибами в кишечнику, містить травні ферменти.

Натуральний оцет виробляють шляхом природного бродіння без додавання хімічних кислот. Для виробництва такого оцту підходять тільки необроблені хімією для транспортування і зберігання фрукти і ягоди! З оброблених продуктів оцет природним способом не виходить.

У оцту багато позитивних впливів на організм (фото: pexels.com)

Натуральний укус: корисні властивості

Підвищує кислотність шлункового соку, а значить, покращує засвоєння білка, стимулює жовчовідтік

Нормалізує рівень цукру в крові, допомагає підтримувати здорові відповіді інсуліну після їжі

Допомагає краще перетравлювати їжу

Знижує артеріальний тиск

Здоров'я кишечника

Сприяє зростанню здорових бактерій і допомагає боротися з ростом патогенів

Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

Як приймати:

вживати столову ложку оцту в день

до їжі, розбавляти в склянці теплої води і пити (краще через трубочку) маринувати будь-які продукти, додавати оцет в салати і гарніри

Протипоказання: