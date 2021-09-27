RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стимулює жовчовідтік: нутриціолог назвала головний продукт для нормалізації травлення

Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб нормалізувати рівень цукру і налагодити желчевідтік, потрібен один простий продукт: натуральний укус. Цей продукт також - ключовий для нормалізації травлення.

Максимально корисний цілісний непастеризований укус, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Вероніка Натуромама.

Такий оцет каламутний, непрозорий, містить частинки оцтової матки - слизової субстанції, що містить колонії корисних бактерій, які і відрізняють цілісний оцет від звичайного "прозорого" (фільтрованого).


Яблуко або яблучний оцет - все одно корисно (фото: pexels.com)

Саме такий оцет є пробіотиком, сприяє зростанню здорових бактерій, допомагає боротися з ростом патогенів і пліснявими грибами в кишечнику, містить травні ферменти.

Натуральний оцет виробляють шляхом природного бродіння без додавання хімічних кислот. Для виробництва такого оцту підходять тільки необроблені хімією для транспортування і зберігання фрукти і ягоди! З оброблених продуктів оцет природним способом не виходить.

У оцту багато позитивних впливів на організм (фото: pexels.com)

Натуральний укус: корисні властивості

  • Підвищує кислотність шлункового соку, а значить, покращує засвоєння білка, стимулює жовчовідтік

  • Нормалізує рівень цукру в крові, допомагає підтримувати здорові відповіді інсуліну після їжі

  • Допомагає краще перетравлювати їжу
  • Знижує артеріальний тиск
  • Здоров'я кишечника
  • Сприяє зростанню здорових бактерій і допомагає боротися з ростом патогенів

Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

Як приймати:

вживати столову ложку оцту в день

  1. до їжі, розбавляти в склянці теплої води і пити (краще через трубочку)
  2. маринувати будь-які продукти, додавати оцет в салати і гарніри

Протипоказання:

  • ерозійний гастрит
  • виразкова хвороба
  • підвищена кислотність
  • якщо пити оцет без трубочки, можуть жовтіти зуби і підвищуватися чутливість
  • постійне вживання оцту може знижувати калій

Раніше нутрциолог розповіла, як вберегтися від вірусів восени.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа