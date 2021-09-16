Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютен

"Если у меня нет целиакии, то зачем мне отказываться от глютена?", - частый вопрос нутрициологу.
Конечно же! Поголовно всем от глютена отказываться необязательно. Но есть ситуации, в которых, действительно, лучше полностью убрать глютен:
- диареи,
- несформированный стул,
- боли в кишечнике,
- мигрени,
- отеки...
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.⠀
Но это необязательно для всех! Я далеко не всем советую убирать глютен из рациона. Тем не менее, я советую минимизировать его в вашем рационе: хлеб, макароны, выпечку, сладости, колбасы...
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Как узнать, нужно ли исключать глютен именно вам? Очень просто! Откажитесь от него на 2-4 месяца и посмотрите, станет ли вам лучше.
Раньше нутрициолог назвала простой способ почистить кишечник в домашних условиях.