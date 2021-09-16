Без отказа от выпечки: нутрициолог рассказала, кому можно есть глютен

"Если у меня нет целиакии, то зачем мне отказываться от глютена?", - частый вопрос нутрициологу.

Конечно же! Поголовно всем от глютена отказываться необязательно. Но есть ситуации, в которых, действительно, лучше полностью убрать глютен:

- диареи,

- несформированный стул,

- боли в кишечнике,

- мигрени,

- отеки...