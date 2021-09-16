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Без відмови від випічки: нутриціолог розповіла, кому можна вживати глютен

Автор: Тетяна Турчанікова

"Якщо у мене немає целіакії, то навіщо мені відмовлятися від глютену?", - часте питання нутриціологу.

Звичайно ж! Поголовно всім від глютену відмовлятися необов'язково. Але є ситуації, в яких, дійсно, краще повністю прибрати глютен:

- діарея,

- несформований стілець,

- болі в кишечнику,

- мігрень,

- набряки...

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.⠀

Зрідка дозволити собі круасан може кожен (фото: pexels.com)

Але це необов'язково для всіх! Я далеко не всім раджу прибирати глютен з раціону. Тим не менш, я раджу мінімізувати його у вашому раціоні: хліб, макарони, випічку, солодощі, ковбаси...

Кому можна глютен, а кому ні? (фото: pexels.com)

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Чому варто зменшити кількість глютену: деякі причини

  • глютен є тригером (подразником) імунітету, що може призводити до прихованих і уповільненим запальним процесам.
  • глютен часто призводить до здуття живота. Іноді досить просто мінімізувати його в раціоні, і виявляється, що не потрібно було купувати купу дорогих БАДів, щоб вирішити проблему здуття!
  • глютен часто асоціюється з мігренями і головним болем іншого характеру.
  • чутливість до глютену (не целіакія!) може давати такі негативні ефекти, як виснаження яєчників і недолік естрогену.

Як дізнатися, чи потрібно виключати глютен саме вам? Дуже просто! Відмовтеся від нього на 2-4 місяці і подивіться, чи стане вам краще.

Раніше нутриціолог назвала простий спосіб почистити кишечник в домашніх умовах.

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