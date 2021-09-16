Без відмови від випічки: нутриціолог розповіла, кому можна вживати глютен

"Якщо у мене немає целіакії, то навіщо мені відмовлятися від глютену?", - часте питання нутриціологу.
Звичайно ж! Поголовно всім від глютену відмовлятися необов'язково. Але є ситуації, в яких, дійсно, краще повністю прибрати глютен:
- діарея,
- несформований стілець,
- болі в кишечнику,
- мігрень,
- набряки...
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.⠀
Але це необов'язково для всіх! Я далеко не всім раджу прибирати глютен з раціону. Тим не менш, я раджу мінімізувати його у вашому раціоні: хліб, макарони, випічку, солодощі, ковбаси...
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Як дізнатися, чи потрібно виключати глютен саме вам? Дуже просто! Відмовтеся від нього на 2-4 місяці і подивіться, чи стане вам краще.
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