Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в еде

Мысли "хочу красивую фигуру" и" надо сесть на диету" почему-то часто ходят парой. Да, в диетах всех привлекает быстрый результат. Но есть одно "но": мало кто может длительное время придерживаться жесткого ограничения в рационе без вреда для своего здоровья и последующего срыва.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она заверила, что худеть лучше - вовсе без диет.
Важно постепенно приучить себя к "правильной" еде (фото: instagram.com/annamakarova25)
Диеты - это временная мера, которую выбирают для получения мгновенного результата, не задумываясь о последствиях. Если регулярно устраивать себе "качели", т. е. сначала диета (жесткое ограничение), а после срыв (ем все подряд), то это - прямой путь к увеличению веса.
Диеты не учат решать задачу поддержания веса в долгосрочной перспективе. Организму не нравятся ограничения в еде, тем болем, если ее критически мало. Он начинает сопротивляться и включать механизм, при котором жир, наоборот, будет копиться. Снижать вес будет все сложнее и сложнее, т. к. организм начнет запасать энергию на случай очередного голода.
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Единственный эффективный метод поддерживать вес и при этом сохранять здоровье - это научить себя питаться регулярно, в меру и с полным набором нужных макронутиентов.
Научно доказано, что отказ от старой привычки наступает постепенно с формированием новой в течение 45 дней (минимум). Сначала будет сложно, но, если планомерно следовать плану, вам начнет нравиться.
Невозможно сбросить вес, пока вы не измените свои пищевые привычки.
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