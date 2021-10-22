Стоп диетам: нутрициолог рассказала, как похудеть без ограничений в еде

Важно постепенно приучить себя к "правильной" еде (фото: instagram.com/annamakarova25)

Диеты - это временная мера, которую выбирают для получения мгновенного результата, не задумываясь о последствиях. Если регулярно устраивать себе "качели", т. е. сначала диета (жесткое ограничение), а после срыв (ем все подряд), то это - прямой путь к увеличению веса.

Диеты не учат решать задачу поддержания веса в долгосрочной перспективе. Организму не нравятся ограничения в еде, тем болем, если ее критически мало. Он начинает сопротивляться и включать механизм, при котором жир, наоборот, будет копиться. Снижать вес будет все сложнее и сложнее, т. к. организм начнет запасать энергию на случай очередного голода.

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Единственный эффективный метод поддерживать вес и при этом сохранять здоровье - это научить себя питаться регулярно, в меру и с полным набором нужных макронутиентов.

Со временем начинаешь просто кайфовать от полезной еды (фото: pexels.com)

Научно доказано, что отказ от старой привычки наступает постепенно с формированием новой в течение 45 дней (минимум). Сначала будет сложно, но, если планомерно следовать плану, вам начнет нравиться.

Невозможно сбросить вес, пока вы не измените свои пищевые привычки.