Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжі

Важливо поступово привчити себе до "правильної" їжі (фото: instagram.com/annamakarova25)

Дієта - це тимчасовий захід, який вибирають для отримання миттєвого результату, не замислюючись про наслідки. Якщо регулярно влаштовувати собі "гойдалки", тобто спочатку дієта (жорстке обмеження) , а після зрив (їм все підряд), то це - прямий шлях до збільшення ваги.

Дієти не вчать вирішувати завдання підтримки ваги в довгостроковій перспективі. Організму не подобаються обмеження в їжі, тим більше, якщо її критично мало. Він починає чинити опір і включати механізм, при якому жир, навпаки, буде збиратися. Знижувати вагу буде все складніше і складніше, тому що організм почне запасати енергію на випадок чергового голоду.

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Єдиний ефективний метод підтримувати вагу і при цьому зберігати здоров'я - це навчити себе харчуватися регулярно, в міру і з повним набором потрібних макронутіентов.

З часом починаєш просто кайфувати від корисної їжі (фото: pexels.com)

Науково доведено, що відмова від старої звички настає поступово з формуванням нової протягом 45 днів (мінімум). Спочатку буде складно, але, якщо планомірно слідувати плану, вам почне подобатися.

Неможливо скинути вагу, поки ви не зміните свої харчові звички.