Стоп дієтам: нутриціолог розповіла, як схуднути без обмежень в їжі

Думки "хочу красиву фігуру" і" треба сісти на дієту " чомусь часто ходять парою. Так, в дієтах всіх приваблює швидкий результат. Але є одне "але": мало хто може тривалий час дотримуватися жорсткого обмеження в раціоні без шкоди для свого здоров'я і подальшого зриву.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона запевнила, що худнути краще - зовсім без дієт.
Важливо поступово привчити себе до "правильної" їжі (фото: instagram.com/annamakarova25)
Дієта - це тимчасовий захід, який вибирають для отримання миттєвого результату, не замислюючись про наслідки. Якщо регулярно влаштовувати собі "гойдалки", тобто спочатку дієта (жорстке обмеження) , а після зрив (їм все підряд), то це - прямий шлях до збільшення ваги.
Дієти не вчать вирішувати завдання підтримки ваги в довгостроковій перспективі. Організму не подобаються обмеження в їжі, тим більше, якщо її критично мало. Він починає чинити опір і включати механізм, при якому жир, навпаки, буде збиратися. Знижувати вагу буде все складніше і складніше, тому що організм почне запасати енергію на випадок чергового голоду.
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Єдиний ефективний метод підтримувати вагу і при цьому зберігати здоров'я - це навчити себе харчуватися регулярно, в міру і з повним набором потрібних макронутіентов.
Науково доведено, що відмова від старої звички настає поступово з формуванням нової протягом 45 днів (мінімум). Спочатку буде складно, але, якщо планомірно слідувати плану, вам почне подобатися.
Неможливо скинути вагу, поки ви не зміните свої харчові звички.
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