Виноват стресс: врач рассказала, как лечить синдром уставших надпочечников

Главные причины синдрома уставших надпочечников - это стресс и неправильное питание.

Стресс - острый и хронический, не только психологический, но и питание, отсутствие нормального сна, недостаточные или избыточные физические нагрузки, любое заболевание организма, дефицит витаминов и минералов - все это тоже стресс.

Истощение наступает не одномоментно. Человек идет к этому многие годы, проблема нарастает, как снежный ком. Истощению всегда предшествует гиперкомпенсация функции надпочечников, которая выражается в подъеме кортизола, подъеме альдостерона, но это, в большинстве своем, игнорируется (отеки, ненужные кг и см, ИР, СПКЯ, проблема с кожей и т. д.).

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Как избавиться от синдрома уставших надпочечников - правильно питаться (фото: pexels.com)

Постепенно резерв заканчивается и функцию на себя берут адреналин и норадреналин, что проявляется:

тревогой

нарушением сна

спонтанными гипогликемиями

паническими атаками

резкой потерей мышечной массы

витилиго

выпадением волос

аутоиммунными заболеваниями

эстрогенодоминированием и дефицитом прогестерона с тестостероном

дикой слабостью и снижением работоспособности

Это и есть adrenal fatigue.

Диагностика⠀

Заключение ставится по клинике и жалобам. Лабораторная диагностика сложна, поскольку не полностью отражает действительность. Но можно сделать кортизол и ДГЭА в 4 пробах слюны (в 7, 12, 17 и 22 ч).⠀

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Синдром уставших надпочечников - как лечить