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Винен стрес: лікар розповіла, як лікувати синдром втомлених наднирників

Автор: Тетяна Турчанікова

Синдром виснажених надниркових залоз (adrenal fatigue syndrome) - функціональне захворювання надниркових залоз, пов'язане зі зниженням гормонів. Самі органи при цьому не вражені.

Діагнозу не існує, але є такі: неуточнена надниркова недостатність E27.4 або синдром хронічної втоми G93.3, що означає схожий стан. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Головні причини синдрому втомлених надниркових залоз - це стрес і неправильне харчування.

Стрес - гострий і хронічний, не тільки психологічний, але і харчування, відсутність нормального сну, недостатні або надлишкові фізичні навантаження, будь-яке захворювання організму, дефіцит вітамінів і мінералів - все це теж стрес.

Виснаження настає не одномоментно. Людина йде до цього багато років, проблема наростає, як снігова куля. Виснаження завжди передує гіперкомпенсація функції надниркових залоз, яка виражається в підйомі кортизолу, підйомі альдостерону, але це, в більшості своїй, ігнорується (набряки, непотрібні кг і см, ІР, СПКЯ, проблема зі шкірою і т.д.).

Критично важливо: нутриціолог розповіла, яку рибу краще перестати їсти

Як позбутися від синдрому втомлених надниркових залоз - правильно харчуватися (фото: pexels.com)

Поступово резерв закінчується і функцію на себе беруть адреналін і норадреналін, що проявляється:

  • тривогою
  • порушенням сну
  • спонтанними гіпоглікеміями
  • панічними атаками
  • різкою втратою м'язової маси
  • вітиліго
  • випаданням волосся
  • аутоімунними захворюваннями
  • естрогенодомінуванням і дефіцитом прогестерону з тестостероном
  • дикою слабкістю і зниженням працездатності

Це і є adrenal fatigue.

Діагностика⠀

Висновок ставиться за клінікою і скаргами. Лабораторна діагностика складна, оскільки не повністю відображає дійсність. Але можна зробити кортизол і ДГЕА в 4 пробах слини (в 7, 12, 17 і 22 год).⠀

Результат здивує: нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість

Менше стресу - більше корисних продуктів (фото: pexels.com)

Синдром втомлених надниркових залоз - як лікувати

  • Харчування - часте, дробове, збалансоване

  • Не можна голодувати

  • Налагодити сон і фізуху
  • Психокорекція
  • Усунути дефіцити (залізо, вітаміни гр В, магнію, вітаміну С та ін.)
  • Пептиди
  • Адаптогени (ашваганда, лимонник та ін.)
  • Кора надниркових залоз
  • Глюкокортикоїди

Раніше нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння.

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