Винен стрес: лікар розповіла, як лікувати синдром втомлених наднирників

Синдром виснажених надниркових залоз (adrenal fatigue syndrome) - функціональне захворювання надниркових залоз, пов'язане зі зниженням гормонів. Самі органи при цьому не вражені.
Діагнозу не існує, але є такі: неуточнена надниркова недостатність E27.4 або синдром хронічної втоми G93.3, що означає схожий стан. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Головні причини синдрому втомлених надниркових залоз - це стрес і неправильне харчування.
Стрес - гострий і хронічний, не тільки психологічний, але і харчування, відсутність нормального сну, недостатні або надлишкові фізичні навантаження, будь-яке захворювання організму, дефіцит вітамінів і мінералів - все це теж стрес.
Виснаження настає не одномоментно. Людина йде до цього багато років, проблема наростає, як снігова куля. Виснаження завжди передує гіперкомпенсація функції надниркових залоз, яка виражається в підйомі кортизолу, підйомі альдостерону, але це, в більшості своїй, ігнорується (набряки, непотрібні кг і см, ІР, СПКЯ, проблема зі шкірою і т.д.).
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Поступово резерв закінчується і функцію на себе беруть адреналін і норадреналін, що проявляється:
Це і є adrenal fatigue.
Висновок ставиться за клінікою і скаргами. Лабораторна діагностика складна, оскільки не повністю відображає дійсність. Але можна зробити кортизол і ДГЕА в 4 пробах слини (в 7, 12, 17 і 22 год).⠀
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