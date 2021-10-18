Воспаления в ЖКТ и аутоиммунные заболевания: врач рассказала, чем грозит плохой сон
Бесплатная "таблетка" от любых проблем со здоровьем. Разве такое возможно? Ведь волшебных таблеток не бывает. Конечно, не бывает, поэтому слово занесено в кавычки, это не таблетка в привычном понимании.
Но все же есть способ помочь организму прийти в норму - и показатели по здоровью значительно улучшатся. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Я имею в виду сон. Самый обыкновенный сон! Даже в восстановления ЖКТ сон играет одну из ключевых ролей. Почему? Потому что все связано со всем - и ничего не появляется из ничего.
Не стоит пренебрегать полноценным здоровым сном (фото: pexels.com)
Почему ночной сон так важен
- Научная группа из Португалии специально нарушала циркадные ритмы у испытуемых. В результате чего количество ILC3 в кишечнике уменьшилось.
- ILC3 - это врожденные лимфоидные клетки 3 типа, участвуют во врожденных защитных механизмах слизистых оболочек (в основном ЖКТ).
- При изменении режима сна и бодрствования в мембранах иммунных клеток перестают вырабатываться белки, указывающие, в какие участки кишечника им нужно перемещаться для борьбы с чужеродной микрофлорой и заживления эпителия.
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К чему это приводит? К сильному воспалению в ЖКТ и нарушению кишечного барьера (тот самый "дырявый" кишечник), а это, в свою очередь, - к развитию аутоиммунных заболеваний:
- аутоиммунный тиреодит
- сахарный диабет 1 типа
- аутоиммунный адреналит
- аутоиммунный атрофический гастрит
- аутоиммунный гепатит
- ревматоидный артрит и другие коллагенозы (СКВ, склеродермия и т.д.)
- витилиго и др.
- совсем недавно открыта роль ILC3 в оси кишечник-мозг и формировании тяжелого аутоиммунного заболевания рассеянный склероз.
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Но раз в результате неэффективного сна возникает воспаление, то это влияет и на микробиоту. В свою очередь изменение микробиоты приводит к различным симптомам (вздутие, запоры, диарея), а также проблемам веса (как дефицит, так и избыток), депрессиям, частым инфекциям, нарушению метаболизма эстрогенов (миомы, мастопатии…), предраковым и раковым заболеваниям кишечника и т.д.
Здоровый сон важен с самого детства (фото: pexels.com)
С изобретением лампочки человечество сделало неимоверный прогресс, но при этом сам человек стал спать на 1-1,5 часа меньше - и засыпать не в оптимальное время.
Я лично испытала организм на прочность, когда пыталась обмануть систему. Не получилось, организм сломался и мне потребовалось 5 лет, чтобы починить и до сих пор разгребаю отголоски. Так что наладить сон - первоочередная задача для тех, кто хочет наладить здоровье всего организма.
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