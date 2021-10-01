Без таблеток: нутрициолог рассказала, как легко наладить и улучшить сон

Стресс и бессонница в последнее время встречаются среди людей самого разного возраста. Но есть один простой способ наладить сон и улучшить его качество - и он доступен каждому.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог, специалист по естественному оздоровлению и омоложению, Вероника Хуснутдинова.
Вот что говорят современные иссследования:
Важно - горячие ванны могут вызвать головокружение и проблемы у людей с низким давлением, и рекомендуют принимать теплые, а не горячие ванны.
Прекратите есть это немедленно: диетолог назвала топ-3 продукта, которые стоит убрать из рациона
Кроме того, принятие ванн также:
1. улучшает работу дыхательной системы
2. снижает уровень воспаления в организме
3. стимулирует выработку серотонина (гормона удовольствия)
4. улучшает кровоток, насыщает ткани и органы кислородом
Те люди, которые предпочитают ванны принятию душа, меньше подвержены:
и испытывают меньше
Доступны каждому: нутрициолог дала список продуктов для здоровья почек
1. Добавьте 500-1000 гр соли эпсома в воду для обогащения магнием и детокса. Ванна с солью эпсома помогает также вырабатывать адекватный инсулиновый ответ.
2. Избегайте использования коммерческих бомб, пены для ванн. Они содержат синтетические ароматизаторы, ассоциированые с гормональными дисбалансами, астмой и даже определенными видами рака.
3. Перед растворением капните на соль эпсома несколько капель натурального эфирного масла лаванды - для максимального расслабления и наслаждения.
Раньше врач рассказала, кому лучше не есть квашеную капусту, несмотря на ее очевидную пользу.