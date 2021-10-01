Без таблеток: нутриціолог розповіла, як легко налагодити та поліпшити сон

Стрес і безсоння останнім часом зустрічаються серед людей різного віку. Але є один простий спосіб налагодити сон і поліпшити його якість - і він доступний кожному.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог, фахівець з природного оздоровлення та омолодження, Вероніка Хуснутдінова.
Ось що говорять сучасні дослідження:
Важливо: гарячі ванни можуть викликати запаморочення і проблеми у людей з низьким тиском, і рекомендують приймати теплі, а не гарячі ванни.
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Крім того, прийняття ванн також:
1. покращує роботу дихальної системи
2. знижує рівень запалення в організмі
3. стимулює вироблення серотоніну (гормону задоволення)
4. покращує кровотік, насичує тканини і органи киснем
Ті люди, які люблять ванни більше, нід душ, менше схильні до:
і відчувають менше
Доступні кожному: нутриціолог дала список продуктів для здоров'я нирок
1. Додайте 500-1000 гр солі Епсома в воду для збагачення магнієм і детокса. Ванна з сіллю Епсома допомагає також виробляти адекватну інсулінову відповідь.
2. Уникайте використання комерційних бомб, піни для ванн. Вони містять синтетичні ароматизатори, асоційовані з гормональними дисбалансами, астмою і навіть певними видами раку.
3. Перед розчиненням капніть на сіль Епсома кілька крапель натурального ефірного масла лаванди - для максимального розслаблення і насолоди.
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