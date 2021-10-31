Тартар из авокадо с креветками: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного для всей семьи блюда

Я всегда - за простые блюда из ингредиентов с высокой питательной ценностью. Поэтому мой выбор - тартар из авокадо с креветками.

Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)

Авокадо и креветки - отменная пара с гармоничным вкусом. И уж если налегать на жиры, то исключительно на полезные: 10 из 15 г жирных кислот в авокадо являются мононенасыщенными.

Помимо того, авокадо источник клетчатки, витаминов группы В, К и Е, магния. А в сочетании с полноценным белком (креветки), томатами и зеленью делает это блюдо сбалансированным.

Калорийность на 100 г - 196 ккал

белки - 9 г

жиры - 16,2 г

углеводы - 3,5 г

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Тартар из авокадо с креветками: пошаговый рецепт

Нам понадобится:

спелый авокадо - 1 шт., лайм (можно заметить на лимон) - 1 / 2 шт., креветки (можно заменить на крабовое мясо или крабовые палочки) - 150 г, вяленые томаты (или свежие помидоры, например 2-3 шт. черри) - 15 г, оливковое масло - 1-2 ст. л., кинза (или петрушка) - 1-2 веточки, соль, перец, специи - по вкусу.

Приготовление:

Замороженные креветки залить кипятком, добавить специи по вкусу и оставить на пять минут, затем очистить. Можно взять уже готовые в рассоле.

Разрезать на две половинки авокадо, удалить косточку, ложкой отделить мякоть от кожуры и нарезать мелкими кубиками. Щедро сбрызнуть соком лайма.

Авокадо, помидоры, лимон - полезно и просто (фото: pexels.com)

Вяленые томаты мелко нарезать (со свежих удалить кожицу и слить лишнюю жидкость). Отправить к авокадо.

Приправить солью, перцем и оливковым маслом, добавить измельченную кинзу (или петрушку), все перемешать - тартар готов!

Как подавать: на тарелку порционно выложить тартар, сверху выложить креветки, немного поперчив и посыпав любимыми специями.

Будьте здоровыми и никогда не голодайте!