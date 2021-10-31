Тартар из авокадо с креветками: нутрициолог дала пошаговый рецепт полезного для всей семьи блюда

Задачка не из простых: что приготовить на ужин к приходу гостей или чем порадовать родных на выходных, чтобы было вкусно, полезно, питательно?
Нутрициолог Анна Макарова предложила свой вариант, она поделилась в своем Instagram рецептом тартара из авокадо с креветками.
Я всегда - за простые блюда из ингредиентов с высокой питательной ценностью. Поэтому мой выбор - тартар из авокадо с креветками.
Авокадо и креветки - отменная пара с гармоничным вкусом. И уж если налегать на жиры, то исключительно на полезные: 10 из 15 г жирных кислот в авокадо являются мононенасыщенными.
Помимо того, авокадо источник клетчатки, витаминов группы В, К и Е, магния. А в сочетании с полноценным белком (креветки), томатами и зеленью делает это блюдо сбалансированным.
Калорийность на 100 г - 196 ккал
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Нам понадобится:
Приготовление:
Как подавать: на тарелку порционно выложить тартар, сверху выложить креветки, немного поперчив и посыпав любимыми специями.
Будьте здоровыми и никогда не голодайте!
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