Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини страви

Завдання не з простих: що приготувати на вечерю до приходу гостей або чим порадувати рідних на вихідних, щоб було смачно, корисно, поживно?
Нутриціолог Анна Макарова запропонувала свій варіант, вона поділилася у своєму Instagram рецептом тартара з авокадо з креветками.
Я завжди - за прості страви з інгредієнтів з високою поживною цінністю. Тому мій вибір - тартар з авокадо з креветками.
Авокадо і креветки - відмінна пара з гармонійним смаком. І вже якщо налягати на жири, то виключно на корисні: 10 з 15 г жирних кислот в авокадо є мононенасиченими.
Крім того, авокадо джерело клітковини, вітамінів групи В, К і Е, магнію. А в поєднанні з повноцінним білком (креветки), томатами і зеленню робить це блюдо збалансованим.
Калорійність на 100 г-196 ккал
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Нам знадобиться:
Приготування:
Як подавати: на тарілку порційно викласти тартар, зверху викласти креветки, трохи поперчити і посипавши улюбленими спеціями.
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