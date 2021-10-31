Тартар з авокадо з креветками: нутриціолог дала покроковий рецепт корисної для всієї родини страви

Я завжди - за прості страви з інгредієнтів з високою поживною цінністю. Тому мій вибір - тартар з авокадо з креветками.

Нутриціолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)

Авокадо і креветки - відмінна пара з гармонійним смаком. І вже якщо налягати на жири, то виключно на корисні: 10 з 15 г жирних кислот в авокадо є мононенасиченими.

Крім того, авокадо джерело клітковини, вітамінів групи В, К і Е, магнію. А в поєднанні з повноцінним білком (креветки), томатами і зеленню робить це блюдо збалансованим.

Калорійність на 100 г-196 ккал

білки-9 г

жири - 16,2 г

вуглеводи-3,5 г

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Тартар з авокадо з креветками: покроковий рецепт

Нам знадобиться:

стиглий авокадо - 1 шт., лайм (можна помітити на лимон) - 1 / 2 шт., креветки (можна замінити на крабове м'ясо або крабові палички) - 150 г, в'ялені томати (або свіжі помідори, наприклад 2-3 шт. черрі) - 15 г, оливкова олія - 1-2 ст. л., кінза (або петрушка) - 1-2 гілочки, сіль, перець, спеції - за смаком.

Приготування:

Заморожені креветки залити окропом, додати спеції за смаком і залишити на п'ять хвилин, потім очистити. Можна взяти вже готові в розсолі.

Розрізати на дві половинки авокадо, видалити кісточку, ложкою відокремити м'якоть від шкірки і нарізати дрібними кубиками. Щедро скропити соком лайма.

Авокадо, помідори, лимон - корисно і просто (фото: pexels.com)

В'ялені томати дрібно нарізати (зі свіжих видалити шкірку і злити зайву рідину). Відправити до авокадо.

Приправити сіллю, перцем і оливковою олією, додати подрібнену кінзу (або петрушку), все перемішати - тартар готовий!

Як подавати: на тарілку порційно викласти тартар, зверху викласти креветки, трохи поперчити і посипавши улюбленими спеціями.

Будьте здоровими і ніколи не голодуйте!