Чтобы весь год не болел: врач рассказала, как правильно собрать ребенка в школу

Как собрать ребенка в школу? Как сделать так, чтобы в течение года он не болел ОРЗ, ОРВИ и не пропускал уроки? Пожалуй, эти вопросы сейчас - самые актуальные для всех родителей.⠀
Детский организм очень отзывчив, рассказала в своем Instagram врач-диетолог Марина Сергеева. Наша задача, как родителей, дать ресурсы.
Есть три основных вопроса в детском здоровье, которые надо решать:
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А что по факту - большое количество сладкого, фастфуд, чипсы, газированные напитки, колбаса, сосиски, макароны, картофельное пюре. Как думаете, с таким рационом организм ребенка получит все необходимое для роста и развития? Вряд ли.
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Усваивание. Если с питание все ОК, надо убедиться, что все нормально усваивается. Если есть дискомфорт после еды: боли в животе, тошнота, вздутие, диарея или запоры, значит, есть проблемы. Если есть пищевая аллергия, то же самое - вопрос к работе ЖКТ.
Усталость или, наоборот, гиперактивность, головные боли, бледность, плохой или неуемный аппетит, жалобы на боли в животе, аллергия, атопический дерматит, плохая обучаемость - это все признаки паразитарной или грибковой инвазии. Обратитесь к врачу.
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