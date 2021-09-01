Чтобы весь год не болел: врач рассказала, как правильно собрать ребенка в школу

Питание

Усвоение (работа ЖКТ)

Паразиты и грибы

То, чем мы кормим детей, влияет на всю их жизнь (фото: pexels.com)

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Питание. То, чем мы кормим детей, в 90% оставляет желать лучшего. Растущему организму нужны животные белки, жиры, полезные углеводы. Нужна качественная и полезная пища, витамины и микроэлементы.

А что по факту - большое количество сладкого, фастфуд, чипсы, газированные напитки, колбаса, сосиски, макароны, картофельное пюре. Как думаете, с таким рационом организм ребенка получит все необходимое для роста и развития? Вряд ли.

Если есть перекусы, пусть они будут полезными (фото: pexels.com)

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Усваивание. Если с питание все ОК, надо убедиться, что все нормально усваивается. Если есть дискомфорт после еды: боли в животе, тошнота, вздутие, диарея или запоры, значит, есть проблемы. Если есть пищевая аллергия, то же самое - вопрос к работе ЖКТ.

И конечно, избавляемся от паразитов и грибов. Детский организм очень сильно реагирует на их присутствие.

Усталость или, наоборот, гиперактивность, головные боли, бледность, плохой или неуемный аппетит, жалобы на боли в животе, аллергия, атопический дерматит, плохая обучаемость - это все признаки паразитарной или грибковой инвазии. Обратитесь к врачу.