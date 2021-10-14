Топ-5 важных советов: нутрициолог рассказала, как правильно худеть после 40

Многие отмечают, что после 40 лет вес быстро набирается, а сбросить его сложнее, чем раньше. Вроде бы делаешь все тоже самое, но привычные методы перестают срабатывать.
Это можно объяснить физиологией нашего организма, рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она дала топ-5 простых, но важных советов, как правильно худеть в таком случае.
При этом важно понимать, что главный виновник набора веса независимо от возраста - переедание. Что же нужно делать?
Чтобы получать максимум ПВ, акцентируйтесь на качестве рациона - меньше очищенных круп, переработанных продуктов, сладостей, сладких газировок, соков и т.д.
Напоминаю, белок является основным строительным материалом, который участвует в обновлении тканей, в образовании ферментов, гормонов. Благодаря белку мы теряем вес за счет жировой массы, сохраняя драгоценную мышечную.
Раздражительность и выпадение волос: нутрициолог назвала элемент, которого явно не хватает организму
Совет от меня - обращайтесь за помощью к специалисту по здоровому питанию. Вместе с ним вы быстрее и безошибочно достигните своей цели.
Раньше нутрициолог рассказала, как удержать стабильный вес после похудения.