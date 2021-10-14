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Топ-5 важливих порад: нутриціолог розповіла, як правильно худнути після 40

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто відзначає, що після 40 років вага швидко набирається, а скинути її складніше, ніж раніше. Начебто робиш все теж саме, але звичні методи перестають спрацьовувати.

Це можна пояснити фізіологією нашого організму, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона дала топ-5 простих, але важливих порад, як правильно худнути в такому випадку.

Як правильно худнути (фото: pexels.com)

При цьому важливо розуміти, що головний винуватець набору ваги незалежно від віку - переїдання. Що ж потрібно робити?

Топ-5 порад: як правильно худнути після 40

  • Зменшуйте порції. Але ніяких низькокалорійних дієт! Пам'ятайте, що при сильному зниженні калорійності стає складніше отримувати всі необхідні поживні речовини (ПВ). При цьому вітаміни, мінерали, клітковина та інші нутрієнти в цьому віці починають грати ще більше значення, ніж в юності.

Щоб отримувати максимум ПВ, акцентуйтеся на якості раціону - менше очищених круп, перероблених продуктів, солодощів, солодких газованих напоїв, соків і т. д.

  • Раціон мінімум на 80% повинен складатися з продуктів з максимально високою щільністю ПВ - овочів, фруктів, бобових, ц/з круп, пісного м'яса і молочних продуктів з низьким відсотком жирності. З цими продуктами ви отримаєте максимум ПВ, але при цьому не вийдете за рамки потрібної калорійності.
  • Слідкуйте, щоб в раціоні була присутня достатня кількість білка. Після 40 років синтез білка в нашому організмі знижується, і потреба в ньому може зменшуватися.

Нагадую, білок є основним будівельним матеріалом, який бере участь в оновленні тканин, в утворенні ферментів, гормонів. Завдяки білку ми втрачаємо вагу за рахунок жирової маси, зберігаючи дорогоцінну м'язову.

З переїданнями краще зав'язати (фото: pexels.com)

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  • Хочете уникнути набору зайвих кілограмів, підключайте фізичну активність. Так, без цього нікуди. Силові тренування сприяють збереженню / збільшенню м'язової маси і більш активному спалюванню жиру. До того ж, тренування допомагають не тільки утримувати вагу в нормі, але і не втрачати пружність.
  • Щоб після 40 років отримувати видимі результати і утримувати їх в довгостроковій перспективі, збалансований раціон і фізичне навантаження повинні бути грамотно продуманими і зваженими.

Порада від мене - звертайтеся за допомогою до фахівця зі здорового харчування. Разом з ним ви швидше і безпомилково досягнете своєї мети.

Раніше нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу після схуднення.

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