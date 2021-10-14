Топ-5 важливих порад: нутриціолог розповіла, як правильно худнути після 40

Багато хто відзначає, що після 40 років вага швидко набирається, а скинути її складніше, ніж раніше. Начебто робиш все теж саме, але звичні методи перестають спрацьовувати.
Це можна пояснити фізіологією нашого організму, розповіла у своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона дала топ-5 простих, але важливих порад, як правильно худнути в такому випадку.
При цьому важливо розуміти, що головний винуватець набору ваги незалежно від віку - переїдання. Що ж потрібно робити?
Щоб отримувати максимум ПВ, акцентуйтеся на якості раціону - менше очищених круп, перероблених продуктів, солодощів, солодких газованих напоїв, соків і т. д.
Нагадую, білок є основним будівельним матеріалом, який бере участь в оновленні тканин, в утворенні ферментів, гормонів. Завдяки білку ми втрачаємо вагу за рахунок жирової маси, зберігаючи дорогоцінну м'язову.
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Порада від мене - звертайтеся за допомогою до фахівця зі здорового харчування. Разом з ним ви швидше і безпомилково досягнете своєї мети.
Раніше нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу після схуднення.