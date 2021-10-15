Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях

Кандида - это дрожжеподобная инфекция. Она устойчива к большинству фармацевтических препаратов.
Поэтому нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram дала простую схему из восьми шагов, с чего начать избавление от кандиды в домашних условиях и натуральным способом.
Если не отклоняться от плана, реультаты можно заметить достаточно быстро.
1. Убрать из рациона все, что содержит природный и промышленный сахар, быстрые углеводы, глютен, все рафинированные и молочные продукты.
2. Утром пить воду с лимоном для повышения уровня соляной кислоты.
3. Добавить в рацион кокосовое масло - есть исследования, которые свидетельствуют о противогрибковом эффекте кокосового масла. Просто добавляйте качественное органическое кокосовое масло прямого отжима в еду, которую вы готовите.
3. Также эффективно работает MCT масло. Им можно заправлять салаты, добавлять в каши и супы.
5. Пропить курсом чай из коры муравьиного дерева.
6. В течение 2-3 недель ежедневно пить по чайной ложке масло черного тмина.
7. Несколько раз в неделю добавлять в напитки молотые корки граната.
8. Включайте в рацион продукты, способствующие снижению роста кандиды: грейпфрут, чеснок, кислые ягоды, зелень в каждый прием пищи, ежедневно - зеленые соки, специи и травы: имбирь, гвоздика, тимьян, ромашка, листья березы.
Улучшить обмен веществ: нутрициолог назвала топ полезных продуктов для поджелудочной железы
Микотоксины и пестициды: нутрициолог рассказала, почему нельзя пить много кофе
Для поддержки печени выберете одно из нижеперечисленных средств:
В налаживании микробиоты всегда помогают расслабляющие техники - медитация, занятия йогой, пилатес, рисование, прогулки на природе, плавание или любые другие занятия, которые приносят вам радость.
Раньше нутрициолог назвала мощное природное средство от осенних простуд.