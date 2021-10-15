Топ-8 пунктов: нутрициолог рассказала, как лечить кандиду в домашних условиях

Вода с лимоном натощак (фото: pexels.com)

При разрастании кандиды нутрициолог рекомендует:

1. Убрать из рациона все, что содержит природный и промышленный сахар, быстрые углеводы, глютен, все рафинированные и молочные продукты.

2. Утром пить воду с лимоном для повышения уровня соляной кислоты.

3. Добавить в рацион кокосовое масло - есть исследования, которые свидетельствуют о противогрибковом эффекте кокосового масла. Просто добавляйте качественное органическое кокосовое масло прямого отжима в еду, которую вы готовите.

3. Также эффективно работает MCT масло. Им можно заправлять салаты, добавлять в каши и супы.

5. Пропить курсом чай из коры муравьиного дерева.

6. В течение 2-3 недель ежедневно пить по чайной ложке масло черного тмина.

7. Несколько раз в неделю добавлять в напитки молотые корки граната.

8. Включайте в рацион продукты, способствующие снижению роста кандиды: грейпфрут, чеснок, кислые ягоды, зелень в каждый прием пищи, ежедневно - зеленые соки, специи и травы: имбирь, гвоздика, тимьян, ромашка, листья березы.

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Ягоды (фото: pexels.com)

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Для поддержки печени выберете одно из нижеперечисленных средств:

сок лопуха

артишок

тыквенное масло

расторопша

лецитин

корень одуванчика

репешок

В налаживании микробиоты всегда помогают расслабляющие техники - медитация, занятия йогой, пилатес, рисование, прогулки на природе, плавание или любые другие занятия, которые приносят вам радость.