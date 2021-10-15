Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як лікувати кандиду в домашніх умовах

Кандида - це дріжджоподібна інфекція. Вона стійка до більшості фармацевтичних препаратів.
Тому нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram дала просту схему з восьми кроків, з чого почати позбавлення від кандиди в домашніх умовах та природнім шляхом.
Якщо не відхилятися від плану, реультати можна помітити досить швидко.
1. Прибрати з раціону все, що містить природний і промисловий цукор, швидкі вуглеводи, глютен, всі рафіновані і молочні продукти.
2. Вранці пити воду з лимоном для підвищення рівня соляної кислоти.
3. Додати в раціон кокосове масло - є дослідження, які свідчать про протигрибковий ефект кокосового масла. Просто додайте якісне органічне кокосове масло прямого віджиму в їжу, яку ви готуєте.
3. Також ефективно працює MCT масло. Ним можна заправляти салати, додавати в каші і супи.
5. Пропити курсом чай з кори мурашиного дерева.
6. Протягом 2-3 тижнів щодня пити по чайній ложці масло чорного кмину.
7. Кілька разів на тиждень додавати в напої мелені кірки граната.
8. Включайте в раціон продукти, що сприяють зниженню зростання кандиди: грейпфрут, часник, кислі ягоди, зелень у кожен прийом їжі, щодня - зелені соки, спеції і трави: імбир, гвоздика, чебрець, ромашка, листя берези.
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У налагодженні мікробіоти завжди допомагають розслаблюючі техніки - медитація, заняття йогою, пілатес, малювання, прогулянки на природі, плавання або будь-які інші заняття, які приносять вам радість.
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