Тренировки в зале не дают результата: диетолог рассказала, как набрать мышечную массу

Можно сколько угодно загружаться протеином, аминокислотами, витаминами, толка будет мало. Будет токсическая нагрузка от большого количества белка со всеми вытекающими последствиями.

Тренировки начнут "работать" (фото: pexels.com)

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Чтобы мышцы начали расти, всего-то надо наладить работу ЖКТ.⠀

нормализовать кислотность в желудке

восстановить ферментативную активность поджелудочной железы

поддержать печень

привести в порядок кишечник

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. 2-3 месяца - и процесс пойдет.

Конечно после восстановления ЖКТ обязательно нужно исключить дефициты. Например, железа. Мало железа, будет гипоксия. Тренироваться, находясь в гипоксии, - очень опасно для здоровья. У женщин железодефицитная анемия встречается чаще, чем у мужчин.