UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тренировки в зале не дают результата: диетолог рассказала, как набрать мышечную массу

Автор: Татьяна Турчаникова

Бывает, люди "пропадают" в залах и усиленно тренируются. Цель - набрать заветную массу и получить рельефное накачанное тело. Но проходит год, второй - а масса не меняется.

В чем причина? При условии, что человек все делаете правильно: тренировки, питание, различные добавки, масса не растет, причина может быть только одна. Ничего не усваивается, организм не получает ресурсы, а значит - нет строительного материала для построения мышц, рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.

Можно сколько угодно загружаться протеином, аминокислотами, витаминами, толка будет мало. Будет токсическая нагрузка от большого количества белка со всеми вытекающими последствиями.

Тренировки начнут "работать" (фото: pexels.com)

Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

Как набрать мышечную массу: советы диетолога

Чтобы мышцы начали расти, всего-то надо наладить работу ЖКТ.⠀

  • нормализовать кислотность в желудке
  • восстановить ферментативную активность поджелудочной железы
  • поддержать печень
  • привести в порядок кишечник

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. 2-3 месяца - и процесс пойдет.

Конечно после восстановления ЖКТ обязательно нужно исключить дефициты. Например, железа. Мало железа, будет гипоксия. Тренироваться, находясь в гипоксии, - очень опасно для здоровья. У женщин железодефицитная анемия встречается чаще, чем у мужчин.

Раньше нутрициолог рассказала, от чего на самом деле возникают камни в почках.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда