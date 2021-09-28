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Тренування в залі не дають результату: дієтолог розповіла, як набрати м'язову масу

Автор: Тетяна Турчанікова

Буває, люди "пропадають" в залах і посилено тренуються. Мета - набрати заповітну масу і отримати рельєфне накачане тіло. Але проходить рік, другий - а маса не змінюється.

У чому причина? За умови, що людина все робите правильно: тренування, харчування, різні добавки, маса не росте, причина може бути тільки одна. Нічого не засвоюється, організм не отримує ресурси, а значить - немає будівельного матеріалу для побудови м'язів, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Марина Сергєєва.

Можна скільки завгодно завантажуватися протеїном, амінокислотами, вітамінами, толку буде мало. Буде токсичне навантаження від великої кількості білка з усіма витікаючими наслідками.

Тренування почнуть "працювати" (фото: pexels.com)

Виводить токсини і ощелачивает організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

Як набрати м'язову масу: поради дієтолога

Щоб м'язи почали рости, всього-то треба налагодити роботу шлунково-кишкового тракту.⠀

  • нормалізувати кислотність в шлунку
  • відновити ферментативну активність підшлункової залози
  • підтримати печінку
  • привести в порядок кишечник

Це не так складно, як може здатися на перший погляд. 2-3 місяці - і процес піде.

Звичайно після відновлення шлунково-кишкового тракту обов'язково потрібно виключити дефіцити. Наприклад, заліза. Мало заліза, буде гіпоксія. Тренуватися, перебуваючи в гіпоксії, - дуже небезпечно для здоров'я. У жінок залізодефіцитна анемія зустрічається частіше, ніж у чоловіків.

Раніше нутриціолог розповіла, від чого насправді виникають камені в нирках.

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