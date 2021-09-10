Три простых рецепта на каждый день: нутрициолог рассказала, как избавиться от анемии

Семена безвкусные. Можно сочетать со всеми видами продуктов. Имеют свойство сгущать жидкости, в которые их помещают, набухают в них, превращаясь в желе. Они практически не ощутимы в различных кашах, йогуртах и соусах.

Можно добавлять в мясные и рыбные блюда в десерты. Семена можно измельчить и добавить к муке, это позволит увеличить полезные свойства выпечки. Ими можно успешно заменить в блюдах яйца. Еще можно использовать в качестве загустителя в супах, киселях. В сравнении с крахмалом, который используется обычно, семена полезнее.

Чиа можно добавлять и к блинам, и к чаю (фото: pexels.com)

Профиль черной ​и коричневой чиа нацелен на:

- диабет; ⠀

- повышенный уровень холестерина;

- лихорадку.

В блюде чиа практически не ощущаются (фото: pexels.com)

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В чем польза семян чиа

Применение семян чиа выводит токсины, холестерин, нормализует обмен веществ. На 2 ст. л. приходится:

30 % полезных жиров, 16 % белка, 40 % углеводов и 38 % клетчатки;

Жирные кислоты омега-3;

Половина суточной нормы клетчатки;

Железо (в 6 раз больше, чем в шпинате);

Антиоксидантов в 2 раза больше, чем в голубике;

Количество калия, содержащееся в 1,5 банана;

Кальций (в 6 раз больше, чем в стакане молока);

Витамины группы В, А, С, Е, рибофлавин, цинк, фосфор.

Во всем этом - 85 калорий!

Семена чиа - гипоаллергенны, смело добавляйте их в питание детей.

Чиа могут стать простой полезной привычкой (фото: pexels.com)

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С чем есть чиа: простые рецепты на каждый день

Несколько рецептов, благодаря которым можно сделать семена чиа приятной привычкой:

1. Какао-банановый коктейль. 3 с. л. чиа (предварительно можете на 10-20 мин замочить в воде), 2 ст. л. какао, 2 ст. л. миндальной пасты, половинку банана, щепотку соли и одну кружку горячей воды перемешайте в блендере.

2. Фруктовый энергетик. Требуется 2 ст. л. чиа, половина ананаса, 1 ст. л. меда, яблоко и немного (1-2 ч. л.) измельченного имбиря. Все перемешать в блендере и настоять в холодильнике.

3. Чай. Чиа можно добавлять даже в чай! На большую кружку (200-250 мл) чая вам потребуется 1 ч. л. чиа. Подождите несколько минут, и чай готов.