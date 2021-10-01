Цифры на весах пойдут вниз: диетолог назвала лучший завтрак, чтобы начать худеть⠀

Съев на завтрак бутерброд с колбасой и сладким чаем, мы должны понимать, что в итоге получил организм:

в колбасе нет мяса, зато полно сахара, соли, усилителей вкуса, консервантов. Это яд для организма.

хлеб - это быстрый углевод. Если есть состав, советую почитать, сколько в нем всего ненужного: дрожжи, маргарин (трансжиры), добавки, продлевающие срок годности.

чай / кофе с сахаром - углевод и кофеин.

Видите пользу от таких продуктов? Я - нет.

Пример полезного завтрака: яйца, авокадо, тост без глютена (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Как думаете, вы будете в ресурсе после такого завтрака? Нет! Через час вас опять потянет что-то поесть. И вот вы уже наливаете себе чашку кофе и едите печеньки или конфетки с коллегами на работе. Знакомая ситуация?

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Лучший завтрак, чтобы начать худеть⠀

То ли дело, если вы на завтрак съели пару яиц, хлебец с рыбкой или печенью трески, овощи, половинку авокадо, пару ложек каши, если любите.

В таком завтраке есть животные белки, полезные жиры, медленные углеводы. Сытость до обеда обеспечена - и польза для организма огромная.

Простые, казалось бы, продукты, а уже отличный и полноценный завтрак.

"Можно снизить вес и не набрать его обратно?", - спрашивают меня клиентки. Конечно, можно! Без диет и голодовки можно прийти к идеальному весу. Надо только немного помочь организму - и цифры на весах пойдут вниз.