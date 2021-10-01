Цифри на вагах підуть вниз: дієтолог назвала найкращий сніданок, щоб почати худнути⠀

Їсти і худнути, - мрія дуже багатьох, цілком здійсненна, якщо дотримуватися усвідомленого харчування. Добре, коли ми контролюємо свої БЖУ, а ще краще, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо.
Тому кожен раз після їжі задавайте собі питання: що корисного я дала своєму організму? Така порада в своєму Instagram дала дієтолог Марина Сергєєва і запевнила, що це допоможе скинути зайві кіло.
З'ївши на сніданок бутерброд з ковбасою і солодким чаєм, ми повинні розуміти, що в підсумку отримав організм:
Бачите користь від таких продуктів? Я - ні.
Як думаєте, ви будете в ресурсі після такого сніданку? Ні! Через годину вас знову потягне щось поїсти. І ось ви вже наливаєте собі чашку кави і їсте печиво або цукерки з колегами на роботі. Знайома ситуація?
Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі
Інша справа, якщо ви на сніданок з'їли пару яєць, хлібець з рибкою або печінкою тріски, овочі, половинку авокадо, пару ложок каші, якщо любите.
У такому сніданку є тваринні білки, корисні жири, повільні вуглеводи. Ситість до обіду забезпечена - і користь для організму величезна.
Прості, здавалося б, продукти, а вже відмінний і повноцінний сніданок.
"Можна знизити вагу і не набрати його назад?",- запитують мене клієнтки. Звичайно, можна! Без дієт і голодування можна прийти до ідеальної ваги. Треба тільки трохи допомогти організму - і цифри на вагах підуть вниз.
Раніше нутриціолог назвала топ-3 продукти, від яких краще відмовитися якомога швидше.