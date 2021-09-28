Укрепит иммунитет: нутрициолог назвала мощный источник кальция для всей семьи

Весной, в течение примерно трех недель, длится сокогон. И биохакеры всего мира ищут возможность получить этот уникальный дар природы - березовый сок.
Если заморозить сок, то даже осенью можно получать важные микронутриенты. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Вероника Натуромама.
Стакан березового сока в день пополняет наш организм запасом калия, кальция, натрия, магния, железа, марганца, меди. Поскольку в состав березового сока входят ферменты и биологические стимуляторы - он укрепляет иммунитет. Дубильные вещества березового сока оказывают противовоспалительное действие.
Березовый сок особенно любят биохакеры (фото: pexels.com)