Зміцнить імунітет: нутриціолог назвала потужне джерело кальцію для всієї родини

Навесні, протягом приблизно трьох тижнів, триває сокогон. І біохакери всього світу шукають можливість отримати цей унікальний дар природи - березовий сік.
Якщо заморозити сік, то навіть восени можна отримувати важливі мікронутрієнти. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама.
Стакан березового соку в день поповнює наш організм запасом калію, кальцію, натрію, магнію, заліза, марганцю, міді. Оскільки до складу березового соку входять ферменти і біологічні стимулятори - він зміцнює імунітет. Дубильні речовини березового соку мають протизапальну дію.
Березовий сік особливо люблять біохакери (фото: pexels.com)