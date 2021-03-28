Улучшают работу мозга и снижают холестерин: диетолог рассказала о вкусных и полезных продуктах

Все без исключения морепродукты богаты белком, которого в них больше, чем в мясе, да и переваривается он значительно легче.

⠀

В морепродуктах много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3 и Омега-6.

⠀

Они уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.

Являются источником витаминов, минералов и микроэлементов. Например, креветки содержат много железа, кальция, серы, магния и фосфора. Осьминоги обогащены витаминами группы B и C.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йод и железо, содержащиеся в морепродуктах поддерживают работу щитовидки и головного мозга.

⠀

И, конечно же, несомненный плюс морепродуктов в их низкой калорийности. На 100 г приходится от 60 до 120 калорий.

⠀

Многие говорят, что морепродукты – это дорого, но в гипермаркетах часто бывают на них акции и скидки.

⠀

А, вообще, самый простой и недорогой способ получить их – съесть морской коктейль (консервированный, не в масле, а в собственном соку). В его состав, как правило, входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги, отличный вариант для легкого и полезного ужина, если сделать из него, например, салат с овощами и зеленью.

⠀

Диетолог поделилась вкусным диетическим рецептом блюда из морепродуктов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Салат из креветок и кальмаров с йогуртом

КБЖУ на 100 г: 85/142/3/1

Ингредиенты:

Креветки свежемороженые – 6 шт.

Кальмары свежемороженые – 2 шт.

Яйцо – 1шт.

Свежий огурец – 1 шт.

Натуральный йогурт – 2 ст.л.

Зелень – 10 гр.

Соль – по вкусу

Приготовление: