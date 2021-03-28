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Улучшают работу мозга и снижают холестерин: диетолог рассказала о вкусных и полезных продуктах

Автор: Lite

Морепродукты – это не только вкусно, но и очень полезно. Иногда стоит себя побаловать коктейлем из даров моря, и вот почему.

Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram рассказала о плюсах морепродуктов и поделилась полезным и вкусным рецептом.

Все без исключения морепродукты богаты белком, которого в них больше, чем в мясе, да и переваривается он значительно легче.

В морепродуктах много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе Омега-3 и Омега-6.

Они уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови.

Являются источником витаминов, минералов и микроэлементов. Например, креветки содержат много железа, кальция, серы, магния и фосфора. Осьминоги обогащены витаминами группы B и C.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Йод и железо, содержащиеся в морепродуктах поддерживают работу щитовидки и головного мозга.

И, конечно же, несомненный плюс морепродуктов в их низкой калорийности. На 100 г приходится от 60 до 120 калорий.

Многие говорят, что морепродукты – это дорого, но в гипермаркетах часто бывают на них акции и скидки.

А, вообще, самый простой и недорогой способ получить их – съесть морской коктейль (консервированный, не в масле, а в собственном соку). В его состав, как правило, входят креветки, кальмары, мидии и осьминоги, отличный вариант для легкого и полезного ужина, если сделать из него, например, салат с овощами и зеленью.

Диетолог поделилась вкусным диетическим рецептом блюда из морепродуктов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Салат из креветок и кальмаров с йогуртом

КБЖУ на 100 г: 85/142/3/1

Ингредиенты:

  • Креветки свежемороженые – 6 шт.
  • Кальмары свежемороженые – 2 шт.
  • Яйцо – 1шт.
  • Свежий огурец – 1 шт.
  • Натуральный йогурт – 2 ст.л.
  • Зелень – 10 гр.
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  • Отвариваем кальмары после закипания воды в течение 3 минут. Остужаем и нарезаем.
  • Отвариваем креветки до готовности, нарезаем.
  • Яйцо отвариваем вкрутую, чистим и остужаем, а затем мелко нарезаем и добавляем к морепродуктам в тарелку.
  • Снимаем кожуру с огурца, нарезаем кубиками.
  • Зелень измельчаем ножницами в салат, обстригаем ее прямо над блюдом и добавляем натуральный йогурт.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала о пользе авокадо.

Кстати, диетолог Наталья Самойленко раскрыла правду о пользе специй.

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