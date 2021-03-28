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Покращують роботу мозку і знижують холестерин: дієтолог розповіла про смачні і корисні продукти

Автор: Lite

Морепродукти – це не тільки смачно, але і дуже корисно. Іноді варто себе побалувати коктейлем з дарів моря, і ось чому.

Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram розповіла про плюси морепродуктів і поділилася корисним та смачним рецептом.

Всі без винятку морепродукти багаті білком, якого в них більше, ніж у м'ясі, так і перетравлюється він значно легше.

В морепродуктах багато поліненасичених жирних кислот, в тому числі Омега-3 і Омега-6.

Вони зменшують ризик розвитку раку, покращують роботу мозку, зміцнюють стінки кровоносних судин і знижують рівень шкідливого холестерину в крові.

Є джерелом вітамінів, мінералів і мікроелементів. Наприклад, креветки містять багато заліза, кальцію, сірки, магнію і фосфору. Восьминоги збагачені вітамінами групи B і C.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Йод і залізо, що містяться в морепродуктах підтримують роботу щитовидної залози та головного мозку.

І, звичайно ж, безсумнівний плюс морепродуктів в їхній низькій калорійності. На 100 г - від 60 до 120 калорій.

Багато хто говорить, що морепродукти – це дорого, але в гіпермаркетах часто бувають на них акції та знижки.

А, взагалі, найпростіший і недорогий спосіб отримати їх – з'їсти морський коктейль (консервований, не в маслі, а у власному соку). В його склад, як правило, входять креветки, кальмари, мідії і восьминоги, відмінний варіант для легкої й корисної вечері, якщо зробити з нього, наприклад, салат з овочами і зеленню.

Дієтолог поділилася смачним дієтичним рецептом страви з морепродуктів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Салат з креветок і кальмарів з йогуртом

КБЖУ на 100 г: 85/142/3/1

Склад:

  • Креветки свіжоморожені – 6 шт.
  • Кальмари свіжоморожені – 2 шт.
  • Яйце – 1шт.
  • Свіжий огірок – 1 шт.
  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.
  • Зелень – 10 гр.
  • Сіль – за смаком

Приготування:

  • Відварюємо кальмари після закипання води протягом 3 хвилин. Остуджуємо і ріжемо.
  • Відварюємо креветки до готовності, нарізаємо.
  • Яйце відварюємо круто, чистимо і охолоджуємо, а потім дрібно нарізаємо і додаємо до морепродуктів в тарілку.
  • Знімаємо шкірку з огірка, нарізаємо кубиками.
  • Зелень подрібнюємо ножицями в салат, обстригаем її прямо над стравою і додаємо натуральний йогурт.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про користь авокадо.

До речі, дієтолог Наталія Самойленко розкрила правду про користь спецій.

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