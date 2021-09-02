Уникальные свойства: нутрициолог назвала всего один продукт для снижения холестерина

Еще пять лет назад этот продукт не был так популярен, да, все знали о пользе морской капусты, но истинное признание спирулина получила только сейчас. Но мы с вами такие не одни. Несмотря на древнюю историю спирулины, современная наука обнаружила ее уникальные свойства только лишь 50 лет назад.