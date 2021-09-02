Уникальные свойства: нутрициолог назвала всего один продукт для снижения холестерина
Еще пять лет назад этот продукт не был так популярен, да, все знали о пользе морской капусты, но истинное признание спирулина получила только сейчас. Но мы с вами такие не одни. Несмотря на древнюю историю спирулины, современная наука обнаружила ее уникальные свойства только лишь 50 лет назад.
Spirulina Platensis была зарегистрирована ВОЗ и министерствами здравоохранения многих стран мира как пищевой лечебный комплекс.⠀
Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram призналась, что обожает эту водоросль - и готова ей слагать оды постоянно.
Терапевтические эффекты от применения спирулины
- Снижение холестерина в крови и уменьшение риска ожирения;
- Иммуномодуляция и противоопухолевый эффект за счет действия пигмента фикоцианина;
- Радиопротекторное действие;
- Снижение нефротоксичности при воздействии солей тяжелых металлов, токсинов и медикаментов;
- Увеличение количественного и качественного состава лактобацилл и бифидобактерий в кишечнике;
- Снижение содержания сахара в крови при сахарном диабете;
- Общее оздоравливающее действие за счет гамма-линолевой кислоты.
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Полезные свойства водорослей известны давно (фото: pexels.com)
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Дозировка
Многие исследования изучали эффекты спирулины в различных дозах. Дозировка в количестве 1-8 гр в день оказывает влияние на пациентов и приводит к положительным эффектам. Но специфическая доза зависит от состояния здоровья и заболевания.
Я бы рекомендовала использовать 1 чайную ложку с горкой в день не менее 3 месяцев подряд. У меня она постоянно в рационе.⠀
Избегайте употреление спирулины, если:
- у вас аллергия на морепродукты,
- у вас аллергия на йод,
- у вас аутоиммунное заболевание,
- если вы принимаете разжижающие кровь препараты (антикоагулянты).
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