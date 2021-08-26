Варить или жарить: нутрициолог призналась, какой способ готовки сохранит витамины в еде

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Когда мы варим, в них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания! Вот вам и полезное вареное мясо…

Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов.

А так как мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливается больше жира, чем в процессе их отваривания в кастрюле.

Безусловно, лучше жарить на тефлоновых или сковородах-гриль, чтобы не "добавлять" дополнительный жир.