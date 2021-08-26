Варить или жарить: нутрициолог призналась, какой способ готовки сохранит витамины в еде

Благодаря ТВ мы все давно усвоили, что пищу лучше варить, чем жарить. Да, действительно, масло или любой другой жир добавлять не нужно, значит, калорийность не увеличивается. А если вы услышите, что при варке мы значительно уменьшаем пользу продукта, вы, наверняка, удивитесь!
Такое заявление сделала в своем Instagram нутрициолог Катерина Тихонова.
Не допускайте этих ошибок: нутрициолог рассказала, как нельзя питаться во время церковного поста
Ягоды сохраняют виатмины и после заморозки (фото: instagram.com/tikhonova_kv)
Доступны каждому: нутрициолог назвала три простых продукта для молодой красивой кожи
Когда мы варим, в них останется меньше белка и больше жира, чем после обжаривания! Вот вам и полезное вареное мясо…
Объясняется это довольно просто: в процессе варки часть белков в составе мяса переходит в бульон, тогда как при жарке образуется корочка, препятствующая потере питательных элементов.
А так как мы жарим мясо при температуре 180 градусов, а варим только при 100, то при обжаривании продуктов на сковороде из них вытапливается больше жира, чем в процессе их отваривания в кастрюле.
Безусловно, лучше жарить на тефлоновых или сковородах-гриль, чтобы не "добавлять" дополнительный жир.
Раньше нутрициолог назвала явные признаки анемии у ребенка.