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Варити або смажити: нутриціолог зізналася, який спосіб готування збереже вітаміни в їжі

Автор: Тетяна Турчанікова

Завдяки ТБ ми всі давно засвоїли, що їжу краще варити, ніж смажити. Так, дійсно, масло або будь-який інший жир додавати не потрібно, значить, калорійність не збільшується. А якщо ви почуєте, що при варінні ми значно зменшуємо користь продукту, ви, напевно, здивуєтеся!

Таку заяву зробила у своєму Instagram нутриціолог Катерина Тихонова.

Який спосіб приготування їжі найкорисніший

  • Крохмалисті продукти (зернові, макаронні вироби, картопля, буряк, морква, батат, гарбуз) потрібно варити.
  • У деяких "дієтах" рекомендують замочувати гречку або рис на ніч, а потім їсти сирими. Не робіть так, тому що в складі цих круп міститься крохмаль, який в сирому вигляді нашим організмом не засвоюється.

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Чи корисно смажене м'ясо? (фото: instagram.com/tikhonova_kv)

  • Але варто нагріти ту ж гречку або рис у воді до 50-60 градусів, цей вуглевод розбухне і стане доступний нашому організму.
  • Крупи краще запарювати в термосі, заливаючи на кілька годин підсоленою гарячою водою.
  • Якщо ви варите овочі, то найкраще варити їх неочищеними, в шкірці, поміщаючи в киплячу підсолену воду, щоб максимально зберегти поживні речовини. А ще краще - варити їх на пару, тоді екстрагування (видалення) мінералів і вітамінів йде тільки з поверхневого шару овочів.
  • З м'ясом і рибою теж не все просто!

Ягоди зберігають віатміни і після заморозки (фото: instagram.com/tikhonova_kv)

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Коли ми варимо, в них залишиться менше білка і більше жиру, ніж після обсмажування! Ось вам і корисне варене м'ясо…

Пояснюється це досить просто: в процесі варіння частина білків в складі м'яса переходить в бульйон, тоді як при смаженні утворюється скоринка, що перешкоджає втраті поживних елементів.

Через те, що ми смажимо м'ясо при температурі 180 градусів, а варимо тільки при 100, то при обсмажуванні продуктів на сковороді з них витоплюється більше жиру, ніж в процесі їх відварювання в каструлі.

Безумовно, краще смажити на тефлонових або сковородах-гриль, щоб не "додавати" додатковий жир.

  • Мінімальні втрати харчових речовин спостерігаються при гасінні і запіканні.

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