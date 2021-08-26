Варити або смажити: нутриціолог зізналася, який спосіб готування збереже вітаміни в їжі

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Чи корисно смажене м'ясо? (фото: instagram.com/tikhonova_kv)

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Коли ми варимо, в них залишиться менше білка і більше жиру, ніж після обсмажування! Ось вам і корисне варене м'ясо…

Пояснюється це досить просто: в процесі варіння частина білків в складі м'яса переходить в бульйон, тоді як при смаженні утворюється скоринка, що перешкоджає втраті поживних елементів.

Через те, що ми смажимо м'ясо при температурі 180 градусів, а варимо тільки при 100, то при обсмажуванні продуктів на сковороді з них витоплюється більше жиру, ніж в процесі їх відварювання в каструлі.

Безумовно, краще смажити на тефлонових або сковородах-гриль, щоб не "додавати" додатковий жир.