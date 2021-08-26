Варити або смажити: нутриціолог зізналася, який спосіб готування збереже вітаміни в їжі

Завдяки ТБ ми всі давно засвоїли, що їжу краще варити, ніж смажити. Так, дійсно, масло або будь-який інший жир додавати не потрібно, значить, калорійність не збільшується. А якщо ви почуєте, що при варінні ми значно зменшуємо користь продукту, ви, напевно, здивуєтеся!
Таку заяву зробила у своєму Instagram нутриціолог Катерина Тихонова.
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Коли ми варимо, в них залишиться менше білка і більше жиру, ніж після обсмажування! Ось вам і корисне варене м'ясо…
Пояснюється це досить просто: в процесі варіння частина білків в складі м'яса переходить в бульйон, тоді як при смаженні утворюється скоринка, що перешкоджає втраті поживних елементів.
Через те, що ми смажимо м'ясо при температурі 180 градусів, а варимо тільки при 100, то при обсмажуванні продуктів на сковороді з них витоплюється більше жиру, ніж в процесі їх відварювання в каструлі.
Безумовно, краще смажити на тефлонових або сковородах-гриль, щоб не "додавати" додатковий жир.
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