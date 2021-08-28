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Вирусы обойдут стороной: диетолог назвала топ-6 способов укрепить иммунитет к осени

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Суббота 28 августа 2021 13:54
Вирусы обойдут стороной: диетолог назвала топ-6 способов укрепить иммунитет к осени Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Укрепление иммунитета перед сезоном простуд - одна из самых важных задач для тех, кто заботится о своем здоровье.

Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала необычные способы укрепления иммунитета, о которых не каждый задумывался.

6 неочевидных способов укрепления иммунитета⠀

  • Способ 1. Кто сейчас налегает на фрукты, особенно - на цитрусовые, в надежде поддержать иммунитет? А вы знаете, что сахар, который содержится в них, негативно влияет на микрофлору кишечника? Впрочем, как и любой другой сахар.

А мы с вами знаем, что здоровый кишечник - это серьезный барьер на пути вирусов и залог крепкого иммунитета. Что делать? Свести количество употребляемых сахаров к минимуму.

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  • Способ 2. Внимательно отнеситесь к режиму сна и бодрствования. Поддерживаем гормональную систему, а в частности мелатонин и кортизол, которые оказывают прямое влияние на наш иммунитет. Что делаем: ложимся спать не позднее 23:00 и просыпаемся не позже 8:00 утра. Полноценный сон - очень важен.

Вирусы обойдут стороной: диетолог назвала топ-6 способов укрепить иммунитет к осениУкрепление иммуните - ваный шаг к здоровью (фото: pexels.com)

  • Способ 3. Добавляем в рацион больше некрахмалистых овощей. Для чего? Овощи являются нерастворимой клетчаткой, которые являются кормом для бифидо (лактобактерий) в кишечнике. Здоровый кишечник - крепкий иммунитет.
  • Способ 4. Восполняем нутрициологические дефициты. Если рассматривать рацион среднестатистического человека, то он не может обеспечить и половины нормы всех важных и нужных для здоровья витаминов и минералов. Поэтому, дефициты важно мониторить и своевременно устранять.

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Вирусы обойдут стороной: диетолог назвала топ-6 способов укрепить иммунитет к осени

Наладить работу кишечника при помощи полезных продуктов (фото: pexels.com)

  • Способ 5. Учимся управлять стрессом, который может наносить серьёезный урон нашему здоровью. И тут все средства хороши: психологические, нутрициологические, физиологические. Важно не проваливаться в стресс, а вовремя его скомпенсировать.
  • Способ 6. И, конечно, обязательно добавляем в свой распорядок дня физическую активность: больше гуляем, дышим воздухом, поднимаемся пешком по лестнице и т. д. На это не требуется много времени, а главное - это бесплатно и очень эффективно!

Раньше нутрициолог дала список продуктов, которые нужны для здоровья и энергии в каждом холодильнике.

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