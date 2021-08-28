Вирусы обойдут стороной: диетолог назвала топ-6 способов укрепить иммунитет к осени

Укрепление иммунитета перед сезоном простуд - одна из самых важных задач для тех, кто заботится о своем здоровье.
Врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram назвала необычные способы укрепления иммунитета, о которых не каждый задумывался.
6 неочевидных способов укрепления иммунитета⠀
Способ 1. Кто сейчас налегает на фрукты, особенно - на цитрусовые, в надежде поддержать иммунитет? А вы знаете, что сахар, который содержится в них, негативно влияет на микрофлору кишечника? Впрочем, как и любой другой сахар.
А мы с вами знаем, что здоровый кишечник - это серьезный барьер на пути вирусов и залог крепкого иммунитета. Что делать? Свести количество употребляемых сахаров к минимуму.
Способ 2. Внимательно отнеситесь к режиму сна и бодрствования. Поддерживаем гормональную систему, а в частности мелатонин и кортизол, которые оказывают прямое влияние на наш иммунитет. Что делаем: ложимся спать не позднее 23:00 и просыпаемся не позже 8:00 утра. Полноценный сон - очень важен.
Укрепление иммуните - ваный шаг к здоровью (фото: pexels.com)
Способ 3. Добавляем в рацион больше некрахмалистых овощей. Для чего? Овощи являются нерастворимой клетчаткой, которые являются кормом для бифидо (лактобактерий) в кишечнике. Здоровый кишечник - крепкий иммунитет.
Способ 4. Восполняем нутрициологические дефициты. Если рассматривать рацион среднестатистического человека, то он не может обеспечить и половины нормы всех важных и нужных для здоровья витаминов и минералов. Поэтому, дефициты важно мониторить и своевременно устранять.
Наладить работу кишечника при помощи полезных продуктов (фото: pexels.com)
Способ 5. Учимся управлять стрессом, который может наносить серьёезный урон нашему здоровью. И тут все средства хороши: психологические, нутрициологические, физиологические. Важно не проваливаться в стресс, а вовремя его скомпенсировать.
Способ 6. И, конечно, обязательно добавляем в свой распорядок дня физическую активность: больше гуляем, дышим воздухом, поднимаемся пешком по лестнице и т. д. На это не требуется много времени, а главное - это бесплатно и очень эффективно!